МИД РФ: Москва не закупала слезоточивый газ для Венесуэлы на Мальте

В российском МИД опровергли информацию, появившуюся недавно в ряде мальтийских СМИ, о закупке Москвой слезоточивого газа на острове для его последующей переправки в Венесуэлу. Об этом говорится в официальном комментарии дипведомства.

"Мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации своих американских коллег. В качестве источников привели высказывания традиционно анонимного мальтийского правительственного деятеля, содержание якобы перехваченной дипломатической переписки российской дипмиссии с представителями мальтийской стороны, а также сумбурный набор разрозненных сведений о функционировании российского посольства в Валлетте", - говорится в заявлении.

"Подчеркнем, что российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают. Никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес Посольства России на Мальте не поступало", - отмечают в МИД России.

"Полагаем, что распространенная мальтийскими СМИ дезинформация - это пример непрофессионализма, отголосок антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы", - констатировали на Смоленской площади.