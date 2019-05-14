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14.05.2019 11:56
Рубрика: Общество

На дне Марианской впадины нашли то, что меньше всего ожидали увидеть

Текст: Наталья Панасенко

Марианская впадина - самая глубокая точка на земле. Экспедиция Five Deeps под руководством Виктора Весково, 53-летнего исследователя и инвестора, добралась, по всей видимости, до самого дна впадины и сделала неожиданные открытия.

Подводная лодка Весково DSV Limiting Factor достигла глубины 10 928 метров. В минувший понедельник экспедиция "Пять глубин" объявила об успехе - очевидно, новом мировом рекорде глубоководного погружения в Марианской впадине. Старый рекорд 10 912 метров был установлен в 1960 году океанографами Доном Уолшем и Жаком Пикаром на глубоководной подводной лодке "Триест".

Фото: pixabay.com
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Бывший обладатель мирового рекорда Уолш тоже был на борту подводного корабля. По его словам, это была впечатляющая работа команды.

Экспедиция проходила на юге Марианской впадины, в так называемой бездне Челленджера. Погружение снимал канал "Дискавери".

Команда Весково пять раз опускалась на дно впадины. По словам ученых, на глубине восьми километров они заметили розовых улиток, а также четыре новых вида ракообразных. Но самыми удивительными находками стали пластиковый пакет и несколько фантиков от конфет. Исследователи заявили, что ученые проведут тестирование на найденных существах, чтобы определить, какой процент микропластика в них содержится. Участники экспедиции с сожалением отметили, что влияние человечества на экологию становится видимым даже в самых отдаленных уголках планеты.

Руководитель экспедиции Весково совершил и одиночное погружение - в самом глубоком месте океана он провел почти четыре часа, исследуя там дно. Предположительно, он установил рекорд по самому глубокому одиночному подводному погружению, опустившись на рекордную глубину в 10 928 метров, что превосходит предыдущее погружение на 16 метров.

Фото: pixabay.com
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Кстати, Виктор Весково известен и как покоритель семи высочайших пиков планеты. На борту подводной лодки DSV Limiting Factor был ледоруб, с помощью которого исследователь-авантюрист в 2010 году поднялся на Эверест. Таким образом, ледоруб побывал и на самой высокой точке в мире и на самой низкой, пишет Spiegel.

После завершения программы погружений Весково сказал: "Эта подводная лодка и ее материнское судно вместе со всей чрезвычайно талантливой экспедиционной командой показали беспрецедентно новый уровень морских технологий. Мы чувствуем, что только что открыли мощную дверь в любое место океана, который на 90% еще не исследован".

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