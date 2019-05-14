На дне Марианской впадины нашли то, что меньше всего ожидали увидеть

Марианская впадина - самая глубокая точка на земле. Экспедиция Five Deeps под руководством Виктора Весково, 53-летнего исследователя и инвестора, добралась, по всей видимости, до самого дна впадины и сделала неожиданные открытия.

Подводная лодка Весково DSV Limiting Factor достигла глубины 10 928 метров. В минувший понедельник экспедиция "Пять глубин" объявила об успехе - очевидно, новом мировом рекорде глубоководного погружения в Марианской впадине. Старый рекорд 10 912 метров был установлен в 1960 году океанографами Доном Уолшем и Жаком Пикаром на глубоководной подводной лодке "Триест".

Бывший обладатель мирового рекорда Уолш тоже был на борту подводного корабля. По его словам, это была впечатляющая работа команды.

Экспедиция проходила на юге Марианской впадины, в так называемой бездне Челленджера. Погружение снимал канал "Дискавери".

Команда Весково пять раз опускалась на дно впадины. По словам ученых, на глубине восьми километров они заметили розовых улиток, а также четыре новых вида ракообразных. Но самыми удивительными находками стали пластиковый пакет и несколько фантиков от конфет. Исследователи заявили, что ученые проведут тестирование на найденных существах, чтобы определить, какой процент микропластика в них содержится. Участники экспедиции с сожалением отметили, что влияние человечества на экологию становится видимым даже в самых отдаленных уголках планеты.

Руководитель экспедиции Весково совершил и одиночное погружение - в самом глубоком месте океана он провел почти четыре часа, исследуя там дно. Предположительно, он установил рекорд по самому глубокому одиночному подводному погружению, опустившись на рекордную глубину в 10 928 метров, что превосходит предыдущее погружение на 16 метров.

Кстати, Виктор Весково известен и как покоритель семи высочайших пиков планеты. На борту подводной лодки DSV Limiting Factor был ледоруб, с помощью которого исследователь-авантюрист в 2010 году поднялся на Эверест. Таким образом, ледоруб побывал и на самой высокой точке в мире и на самой низкой, пишет Spiegel.

После завершения программы погружений Весково сказал: "Эта подводная лодка и ее материнское судно вместе со всей чрезвычайно талантливой экспедиционной командой показали беспрецедентно новый уровень морских технологий. Мы чувствуем, что только что открыли мощную дверь в любое место океана, который на 90% еще не исследован".