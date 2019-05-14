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Начались продажи совершенно новой версии Tamagochi

14.05.2019,  
12:40
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Engadget Фото: Engadget
Фото: Engadget

Компания Bandi, выпустившая виртуальную версию тамагочи в далеком 1996 году для консоли Game Boy, а затем и в виде отдельных игрушек, решила напомнить о себе новой версией своего продукта Tamagochi On. В отличие от своих "предков", новинка имеет цветной дисплей диагональю 2,25 дюйма и модуль Bluetooth LE для подключения к смартфону.

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Чтобы общаться с питомцем через свой телефон, нужно будет установить специальное приложение (правда, оно пока находится в разработке). Но и без программы два устройства могут "общаться" между собой - для этого они получили инфракрасные датчики и специальный канал связи Playdate. После синхронизации "друзья" смогут вместе играть и даже фотографироваться. Кроме того, знакомство может закончиться "романом" с соответствующими последствиями.

Tamagochi On продается на Amazon и стоит 60 долларов (около 3900 рублей). Его не нужно заряжать, но батарейки менять придется - и довольно часто: двух ﻿элементов ﻿ААА хватит на 5 дней игры.

Кстати, в Японии Bandi периодически выпускают различные варианты тамагочи. Одно из последних таких устройств,Tamagotchi 4U, также имело цветной экран, работало на батарейках, а для связи использовало NFC.

 

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