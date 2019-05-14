Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Важно отметить, что окончательный состав сборной будет назван на следующей неделе. Подготовку к играм россияне начнут 30 мая. Полностью список вызванных футболистов выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо"), Александр Беленов ("Уфа"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Сослан Джанаев ("Медзь");

Защитники: Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, ("Спартак"), Егор Сорокин ("Рубин"), Никита Чернов ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Михаил Меркулов ("Урал"), Андрей Семенов ("Ахмат");​

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Антон Швец ("Ахмат"), Алексей Сутормин ("Оренбург");

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав").

Напомним, в стартовых двух турах отборочного цикла Евро-2020 россияне набрали три очка. В первом матче наша команда проиграла в Брюсселе Бельгии (1:3), а затем разгромила на выезде Казахстан (4:0).