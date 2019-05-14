Никита Моргунов: Клубный сезон прошел эмоционально, в борьбе

Клубный баскетбольный сезон близится к финишу. Четыре команды продолжают оспаривать титул чемпиона в плей-офф Единой лиги, впереди "Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА. Но все многочисленные мужские и женские турниры, проводимые под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), уже завершены. Их итоги по просьбе корреспондента "РГ" подвел руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы-2007 Никита Моргунов, который также рассказал о перспективах наших сборных на предстоящих крупнейших международных соревнованиях - женском чемпионате Европы и мужском первенстве мира.

Никита Моргунов: Общие впечатления от главных турниров РФБ первого дивизиона мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги таковы: сезон прошел эмоционально, в борьбе. Например, перед стартом Суперлиги-1 давалось огромное количество прогнозов, но соревнования доказали, что спорт остается непредсказуемым. Судите сами: прошлогодний чемпион "Спартак-Приморье" из Владивостока вообще не попал в восьмерку плей-офф, а победитель "регулярки" "Восток-65" (Южно-Сахалинск) сенсационно вылетел в полуфинале. Хотя, в принципе, предпосылок ни к тому, ни к другому у всезнающих прогнозистов не было. Да и вообще, в плей-офф многие баскетболисты показали совершенно иную игру, чем они показывали по ходу сезона. Как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". Приятно, что многие российские исполнители, начинавшие сезон как резервисты, как выходящие на площадку со скамейки, по ходу чемпионата резко прибавили и стали теми, кто решает ход матча, заняли твердое место в "основе", оказывали непосредственное влияние на результат.

В чем главные причины успеха БК "Самара" в Суперлиге-1?

Никита Моргунов: Опытный капитан волжан Антон Глазунов, в итоге признанный MVP турнира, на протяжении сезона был системообразующим игроком, но его отсутствие в третьем, гостевом матче финальной серии против питерского "Спартака" не стало для команды критичным. Мы убедились, что "Самара" сильна не только отдельными игроками, но и в целом как команда. Без лидера команда главного тренера Игоря Грачева смогла довести сезон до чемпионского завершения.

Что скажете о серебряном призере питерском "Спартаке"?



Никита Моргунов: Боевой коллектив. Ребята в острой борьбе смогли пробиться в "Финал четырех" Кубка России. Ну а если говорить о Суперлиге, то правильнее будет сказать, что "красно-белые" не проиграли битву за титул, а именно завоевали "серебро". Добротное, успешное выступление подопечных Захара Пашутина.

А как вам непосредственно качество баскетбола в этом дивизионе?



Никита Моргунов: Плей-офф в очередной раз доказал, что игры этой стадии не идут ни в какое сравнение с матчами регулярного чемпионата. Если в круговом раунде играешь свободно и с правом на ошибку, то в турнире на выбывание за очень короткий период надо показать максимум не только по мастерству, но и по настрою, концентрации. Плюс должен быть абсолютно здоровым, а это большое искусство - уберечь себя от травм не в ущерб результату. Как пример - финал женской Премьер-лиги. Потеряло курское "Динамо" своего лидера американку Брианну Стюарт, и уже соперничать с екатеринбургским УГМК были архисложно. Как ни крути, в плей-офф важна еще и определенная доля везения.

И все-таки курянки, даже потеряв Стюарт, не были обречены…



Никита Моргунов: Знаете, я пообщался с игроками "Динамо". Они были настроены биться серьезно, и у них огромное сожаление по поводу поражения в серии за чемпионство. Дома они сделали все возможное, чтобы сражение продолжалось. Опять же несмотря на скептические прогнозы.

Общий уровень двух рассматриваемых нами турниров повышается?



Никита Моргунов: Сложный вопрос, нет однозначного ответа. Где-то теряем, а где-то и приобретаем. Например, у женщин команда-открытие сезона - столичный МБА. Москвички впервые пробились в сильнейшую четверку, боролись за "бронзу". У мужчин мы увидели существенный скачок питерского "Спартака". Но при этом по ряду причин не доиграла сезон Суперлиги-1 до конца иркутская команда.

Оцените перспективы "Самары" и питерцев на вхождение в состав участников Единой лиги?



Никита Моргунов: В любой команде, желающей выступать в Единой лиге, прекрасно понимают, что придется не только усиливаться игроками, но и существенно улучшать клубную инфраструктуру. Ведь относительно общей организации процесса требования регламента Единой лиги куда выше, нежели в Суперлиге-1. Так что многое зависит именно от решения этого вопроса, плюс финансовые гарантии.

Можно ли утверждать, что Суперлига-1 хороший полигон не только для доморощенных игроков, но и для наставников?



Никита Моргунов: Безусловно. Среди представителей тренерских штабов кубов Единой лиги хватает специалистов, которые прежде закалились работой в Суперлиге. По тренерам, равно как и по игрокам, наблюдается поступательное движение, люди в конкурентной среде переходят на уровень выше. Суперлига хороша тем, что позволяет нам увидеть в деле новых, молодых специалистов, у них есть возможность раскрыться, заявить о себе. Те же Игорь Грачев, Захар Пашутин, многие другие наставники в этом дивизионе уже работали с различными российскими сборными резерва. Но одно дело - молодежь, совсем другое - профессиональные команды мастеров. В сборных резерва короткие циклы тренировок и официальных матчей, в клубе Суперлиги находишься целый сезон от и до. Здесь полный цикл: селекция, предсезонная подготовка, кропотливое выстраивание командной игры, подведение на пик формы и так далее. Получается у всех по-разному, но в целом прогресс тренерских кадров дивизиона есть.

Какие новые задачи у возглавляемого вами Департамента на будущий сезон?



Никита Моргунов: Исходя из того, что уже озвучил президент РФБ Андрей Кириленко, мы планируем стимулировать те команды, в составах которых приличное игровое время получают молодые баскетболисты. Пока разрабатываем концепцию, как это лучше и правильнее сделать. Талантов у нас хватает, но далеко не всегда они получают возможность развиваться. Над тренером обычно довлеет результат, поэтому не каждый наставник пойдет на риск бросить в бой молодого парня.

Перейдем к национальным сборным. Ваши ожидания от мужского чемпионата мира?



Никита Моргунов: В 2017-м в Турции наши ребята после двух предыдущих неудачных чемпионатов Европы добрались до полуфинала! Многих это удивило, хотя лично я перед началом соревнований говорил, что можем побороться и за "золото". Отправляясь на такие турниры, всегда надо ставить самые высокие цели. Хотя конкуренция растет. Качество работы национальных федераций вроде бы не самых баскетбольных стран становится выше, появляются новые серьезные соперники. Особенно это заметно по прогрессу некоторых молодежных сборных. К примеру, Румыния, даже Люксембург, женская Швеция. Многие команды значительно прибавляют. Идет глобализация, уже нет тактических секретов, информация по теории и практике баскетбола доступна всем. И сейчас в Китае нам будет тяжелее, чем два года назад в Турции, куда мы отправлялись объективно в сильнейшем составе. Нынче волна травм, под вопросом выступление разыгрывающего Дмитрия Хвостова, у некоторых других ребят по ходу клубного сезона были проблемы со здоровьем. Но все парни понимают, какую страну они представляют, поэтому у меня нет никаких сомнений, что выкладываться в каждом матче будут по максимуму. Турнирная сетка нам вроде бы благоволит, по жеребьевке могло быть и хуже. Однако это вовсе не означает, что перед сборной России - прямо-таки распахнутые ворота. Никто из уже известных или потенциальных соперников нам победу просто так не отдаст.

Девушкам сражаться на европейском первенстве в Сербии. Есть шансы попасть на пьедестал?



Никита Моргунов: Сами наши баскетболистки прекрасно понимают, что чего-то было недоделано на прошлом Евробаскете, где мы остались без медалей. Придется выкладываться не на сто, а даже больше процентов, чтобы подняться выше. У нас есть игроки, которые готовы повести за собой. Есть те, кто готов делать результат. Есть злость и характер, причем первое слово подходит точнее. Энергии и желания у девчонок хоть отбавляй. Остается надеяться на то, что к стартовому матчу турнира все наши лучшие игроки подойдут без травм. Если все факторы сложатся удачно, то мы можем претендовать на медали. Ведь когда такая цель не ставится, зачем вообще ехать на турнир?