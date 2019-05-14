Новая лунная программа США получила название "Артемида"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в понедельник озвучило название новой программы высадки астронавтов на Луну - "Артемида".

В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов. "Теперь так называется наша программа по возвращению астронавтов НАСА на Луну к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины", - цитирует сообщение ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение о выделении НАСА еще 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 миллиарду долларов, которые планируется выделить НАСА в 2020 финансовом году.

Напомним, ранее администрация США заявила о начале подготовки к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне. Эта программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.