Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии. Чек лежал в неприметном конверте, поэтому сотрудник заведения едва не выкинул его, приняв за мусор.

Владелицей чека оказалась пенсионерка Карен Винакур, передает New York Daily News. Она рассказала, что выручила эту сумму с продажи дома. Женщина рассчитывала воспользоваться деньгами для приобретения квартиры.

Рассеянная посетительница извинилась за то, что не оставила официанту чаевых, и предложила заплатить ему. Однако от вознаграждения он отказался.