Песков назвал темы встречи Путина и Помпео

Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Глава государства вернется в Сочи из Астраханской области. И к тому времени Лавров и Помпео завершат переговоры и первыми проинформируют российского лидера о результатах своих контактов.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "будут обсуждены наиболее актуальные вопросы - двусторонние отношения, стратегическая стабильность и разоруженческая тематика, "горячие" региональные точки - Иран, Сирия, Венесуэла, денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы".

Говоря о том, возможен ли новый этап в отношениях России и США после этих переговоров, Песков подчеркнул, что новые этапы могут быть только на встречах высшего уровня, а пока еще понимания о саммите двух лидеров нет. "Мы отфиксировали это заявление, приняли к сведению. Мы такие заявления фиксировали и раньше", - сказал пресс-секретарь российского президента о словах Дональда Трампа про встречу в японской Осаке (там пройдет "двадцатка"). "Пока каких-либо инициатив со стороны американских коллег не поступало и договоренностей о начале встречи не было", - подчеркнул он.

На вопрос о том, могут ли такие договоренности быть сегодня, Песков ответил: "Может быть, пока не знаю". А на уточняющий вопрос, будет ли такое предложение от России, напомнил: "Последний раз встреча была отменена по решению президента США Дональда Трампа. Тем более на этот счет сделано соответствующее заявление".