Полицейские приходили в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне

Полиция США посещала здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне. В настоящее время там находятся активисты-сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

Переговоры о том, чтобы активисты покинули здание добровольно, продлились полчаса. Полицейские, уходя, закрыли вход в диппредставительство, передает РИА Новости.

Лидер Боливарианской республики ранее поблагодарил активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства. В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США. Дипломаты Венесуэлы оставили посольство в конце апреля по требованию властей Соединенных Штатов. Yаходящиеся в Каракасе американские дипломаты в полном составе покинули территорию Венесуэлы еще в марте.