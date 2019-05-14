Популярность растет: российские "Корнеты" замечены в Эфиопии

Российские противотанковые комплексы "Корнет-Э" в Эфиопии установили на японские автомобили Toyota Land Cruiser . Видеокадры, на которых запечатлены эти мобильные "убийцы бронетехники", впервые появились в Сети.

Ethiopia army Toyota land cruiser technical vehicles,with mounted 9M133 Kornet ATGM pic.twitter.com/xLFGn8nf8f — alex (@africaken1) 13 мая 2019 г.

Судя по ролику, полноприводные пикапы получили специальный камуфляж и небольшую защиту двигателя. Во всем остальном они мало отличаются от обычной техники подобного класса.

Наличие таких мобильных ПТРК позволяет оперативно реагировать на различные угрозы, возникающие в ходе ведения боевых действий. Особенно это касается Африки, где, как правило, отсутствует сплошная линия фронта.

"Корнеты" могут применять ракеты как с кумулятивными, так и с фугасными и термобарическими головными частями. В результате появляется возможность уничтожать не только бронетехнику, но и живую силу, оборонительные сооружения противника.

Эфиопия - не первая страна, где монтируют подобные ПТРК на автомобили. В Ираке, например, российские пусковые установки можно увидеть на автомобилях американского производства Humvee, в Ливии - на канадско-эмиратских броневиках Cougar, а в Перу - на вездеходах Iveco.

В минувшем году в Подмосковье на II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов" был продемонстрирован созданный на базе УАЗ "Патриот" бронированный автомобиль "Есаул", также оснащенный комплексом "Корнет".