Президент Беларуси поручил построить Национальный выставочный центр

Новый архитектурный ансамбль - Национальный выставочный центр - украсит столицу Беларуси уже через два года. Такую задачу поставил 14 мая Александр Лукашенко перед участниками проекта, заслушав доклад по его возведению, передает его пресс-служба.

Организация выставочной деятельности, дал понять президент, является принципиальным вопросом для страны. В современном мире, по его словам, невозможно успешно вести торговлю без организации масштабных выставочных площадок. Он напомнил участникам совещания, что им уже была поставлена задача о развитии выставочной деятельности и строительстве центра, который бы соответствовал всем современным требованиям. Но вопрос, констатировал Лукашенко, неоправданно затянулся, и предложил к 2021 году "создать подобный центр".

В республике, как известно, ежегодно проводится более 100 выставок, охватывающих практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, строительство, туризм. Наиболее значимыми и масштабными являются выставки "Белагро", Budexpo, "Продэкспо", "ТИБО", MILEX. Только в прошлом году в РБ было проведено свыше 200 ярмарок, из них 42 с выставочной площадью свыше одной тысячи кв.м. На рынке выставочных услуг сейчас действуют восемь операторов, имеющих опыт в организации международных выставок.