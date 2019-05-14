Пушков прокомментировал планы США по отправке войск на Ближний Восток

"В 2003 вице-президент США Чейни заявил: "Пора брать Ирак". Но так "взяли", что потом не знали, как бросить", - написал он в Twitter.
Сейчас, напомнил Пушков, роль Чейни выполняет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, "призывающий нанести удар по Ирану".
Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в свое время в Ирак", - отметил сенатор. "Готовится война", - считает он.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил соответствующий документ 9 мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, а главным инициатором составления документа стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.
В 2003 вице-президент США Чейни заявил: «Пора брать Ирак». Но так «взяли», что потом не знали, как бросить. Сейчас роль Чейни выполняет Болтон, призывающий нанести удар по Ирану. Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тыс.солдат, как в своё время в Ирак. Готовится война.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 мая 2019 г.