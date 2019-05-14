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14.05.2019 12:21
Рубрика: В мире

Пушков прокомментировал планы США по отправке войск на Ближний Восток

Текст: Галина Мисливская
Сенатор Алексей Пушков считает, что США могут развязать войну с Ираном по образцу вторжения в Иран.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В 2003 вице-президент США Чейни заявил: "Пора брать Ирак". Но так "взяли", что потом не знали, как бросить", - написал он в Twitter

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сейчас, напомнил Пушков, роль Чейни выполняет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, "призывающий нанести удар по Ирану". 

Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в свое время в Ирак", - отметил сенатор. "Готовится война", - считает он.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил соответствующий документ 9 мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, а главным инициатором составления документа стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Совет Федерации Ядерная программа Ирана
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