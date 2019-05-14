Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Главы государств продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность плотной координации усилий двух стран, в том числе между военными ведомствами, по разным аспектам сирийского урегулирования.

Лидеры также обсудили вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений, международные проблемы, и условились о продолжении интенсивных контактов.