Рада отказалась отменять закон об украинском языке

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования за закон об украинском языке. В ходе состоявшегося заседания парламента соответствующие проекты не набрали минимально необходимых 226 голосов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Теперь спикер Рады Андрей Парубий имеет право подписать этот закон, который затем будет отправлен на подпись президенту Петру Порошенко.

Авторы проектов об отмене, среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, заявляли, что в ходе состоявшегося 25 апреля голосования за закон о госязыке было зафиксировано так называемое "кнопкодавство", когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.

Напомним, что 25 апреля Верховная рада приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, он предполагает обязательное использование украинского языка во всех сферах жизни. Создается институт "языковых инспекторов", которые будут следить за исполнением закона. Они буду наделены полномочиями посещать заседания в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.