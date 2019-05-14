Выгодно вложить собственные сбережения сегодня хочет каждый, у кого они появляются хотя бы в самом минимальном объеме. Пока деньги не съела инфляция, пока их не растратили на эмоциональные покупки, нужно вкладывать, или, как выражаются консультанты по финансовой грамотности, - инвестировать. Но куда? Ответ на этот вопрос зачастую могут дать прямо на улице промоутеры в ярких жилетках. "Принимаем сбережения под 20 процентов! Возьмите листовочку", - предложили собкору "РГ" прямо в центре Белгорода.

Пенсионерам - дороже?

Отчего ж не взять. Оказалось, средства можно вложить в потребительский кооператив социально-экономической взаимопомощи. Чем дольше срок, на который доверишь свои средства, - тем выше годовой процент. Но и минимум в 17 годовых сегодня не предложит ни один банк.

Листовку с рекламой расхватывали пенсионерки.

- У меня пенсия приходит на карточку, - поделилась одна из потенциальных пайщиц. - Хоть и получается откладывать, да что-то без толку. Проценты крохотные, три моих рубля "заработают" мне три копейки сверху. Может, и правда сюда отнести?

Ее приятельница тоже задумалась, но листовку решила сначала показать сыну. Он "ученый, поймет, что к чему". А я стала наводить справки о финансовой организации, предлагающей разместить у них средства на столь выгодных условиях.

Кооператив оказался зарегистрирован в белгородском пригороде, в частной квартире. По офисному телефону, указанному на рекламной листовке, никто не отвечал, но в интернете легко получилось найти мобильный телефон с похожими цифрами.

- Да, мы принимаем сбережения, любые суммы от тысячи рублей, - ответил собеседник. - Но сначала нужно стать пайщиком. Для этого надо заплатить 500 рублей и каждый год их вносить. После вы приносите деньги - принимаем и наличные, и переводы - и выбираете программу: на сколько месяцев вы хотите разместить средства.

Если финансовая организация не числится в реестре участников финансового рынка, то де-юре ее деятельность не поднадзорна Банку России

От этого срока, по словам собеседника, будет зависеть процент. Ко всему прочему, мне сказали, что кооператив сам заплатит за меня подоходный налог - ведь я же получу прибыль от вложений. Перспектива, на первый взгляд, заманчивая.

- Но за счет чего же такой высокий процент? - спрашиваю, не удержавшись.

Собеседник уверенно рассказал о бизнесе, на который и работают средства, - торговля продуктами питания, бакалеей и медом.

Никаких жалоб

Если навести справки о кооперативе на специальном ресурсе Банка России, то можно увидеть - такового в реестре нет. Более того, самой формулировки "потребительский кооператив социально-экономической взаимопомощи" там не встретишь. Кто и кому помогает? Ведь о выдаче льготных кредитов в рекламной листовке речи не идет, как в других объединениях, где одни пайщики деньги вносят, а другие тут же их берут в качестве займа под процент.

В интернете по запросу нашлась одна-единственная "жалоба" на кооператив. Пользователь заинтересовался, почему в одном из позитивных отзывов якобы пайщица говорит о выплате процентов раньше, чем был зарегистрирован сам ПК. На этом - все. Даже в управление Роспотребнадзора по области никто из обманутых пайщиков не обращался.

- Деятельность потребительских кооперативов не регулируется законодательством о защите прав потребителей, - отметила заместитель начальника профильного отдела в региональном управлении Роспотребнадзора Ольга Алексеева. - Это же кооперация, и по закону мы можем с вами сесть на кухне и договориться: я даю вам 10 рублей, вы мне возвращаете 12. Есть люди, которые так поступают.

Сомнительной показалась эксперту и возможность получения прибыли от торговли продуктами питания: в настоящее время о сверхдоходах этого сектора можно говорить только в случае с федеральными торговыми сетями, которым малый бизнес едва находит в себе силы противостоять.

- С медом тоже ситуация неоднозначная, - отмечает Алексеева. - Его в области достаточно для того, чтобы не продавать по завышенным ценам.

Проверь, не бойся и спроси

Доверять свои деньги подобным организациям или нет - личное дело каждого. Однако в ЦБ РФ подобные рекламные листовки рассматривают регулярно и обращают внимание потенциальных пайщиков, какие формулировки должны их насторожить.

- Главное, на что потребители обращают внимание в рекламе любых инвестиционных продуктов, - это размер процентной ставки. Обещание доходности в 25-40 процентов годовых и выше должно не просто насторожить, а стать серьезным сигналом - велика вероятность обмана. Такие ставки не соответствуют текущей рыночной ситуации. Ориентиром должны служить средние ставки по вкладам в банках, которые сейчас составляют шесть-восемь процентов годовых, - рассказал заведующий сектором визуального контроля и проверки персональных данных отделения Белгород Банка России Андрей Титов.

Кроме того, не стоит поддаваться агрессивной рекламе и безоглядно верить обещаниям "льгот" для пенсионеров. Нередко такой ход используют мошенники. Как предупреждают в ЦБ, недобросовестные организаторы таких структур часто рассчитывают на излишнюю доверчивость и невысокий уровень финансовой грамотности пожилых людей.

Стоит обратить внимание и на обещание страхования вкладов, однако зачастую организаторы "кооперативов" даже не упоминают это слово, заменяя его на "сбережения".

- Согласно букве закона, государственная система страхования вкладов распространяется только на средства, находящиеся в кредитных организациях, то есть банках, имеющих соответствующую лицензию, - напоминает Андрей Титов. - Нефинансовые организации, привлекающие средства граждан, могут воспользоваться услугами страховых компаний. Но что именно будет включено в договор страхования, на каких условиях он будет составлен, предугадать нельзя. Чаще всего в таких случаях обещание страхования - это не более чем маркетинговая уловка. Но главное, на что Банк России всегда рекомендует обращать внимание, - является ли организация легальным участником финансового рынка? Для того чтобы проверить ее статус, надо ввести данные компании - например, ее название - в специальном разделе на сайте Банка России. Так вы сможете без труда проверить, есть ли интересующая вас организация в реестре участников финансового рынка и имеет ли она лицензию на осуществление финансовой деятельности. Если структура в реестре не числится, то де-юре ее деятельность не поднадзорна Банку России. В то же время Банк России уделяет большое внимание выявлению и пресечению деятельности организаций, нелегально оказывающих финансовые услуги. Информация о таких сомнительных организациях, ведущих агрессивную рекламу и обещающих баснословные прибыли, выявляется специалистами отделения Белгород Банка России и передается в вышестоящие подразделения.