Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Новости

Россельхознадзор предупредил об африканской чуме свиней в Гонконге 03:52
В Мексике два человека погибли при крушении легкого самолета 03:45
Пушкова возмутил ультиматум Климкина Евросоюзу 03:37
Три человека стали жертвами стрельбы в столице Судана 03:15
Трамп выделил 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса 02:37
Китай доставил в Венесуэлу более 70 тонн медикаментов 02:02
Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400 01:37
В Петербурге иномарка протаранила мотоцикл с двумя байкерами 01:21
Эксперт по угонам назвал самые опасные для автовладельцев ситуации 01:13
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 00:51
В школах Мехико отменили физкультуру на улице из-за загрязнения воздуха 00:47
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда 00:24
Видео: Соловьев отправил "вон" из студии украинского журналиста 00:04
Бывший президент США Джимми Картер сломал на охоте шейку бедра 13.05.2019
Пушков прокомментировал ультиматум главы украинского МИД Евросоюзу 13.05.2019
Пушков оценил идею сдать Севастополь в аренду США 13.05.2019
Путин призвал активнее развивать ВКС РФ 13.05.2019
Трамп считает что Вашингтону есть смысл наладить отношения с РФ 13.05.2019
Путин рассказал о новом формате военных совещаний 13.05.2019
Песков: Подготовка к встрече Трампа и Путина не ведется 13.05.2019
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия 13.05.2019
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании 13.05.2019
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии 13.05.2019
В Петербурге "Ночь музеев-2019" станет рекордной по числу участников 13.05.2019
Концепт Citroen: водитель и пассажиры могут видеть дорогу под ногами 13.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
14.05.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Текст: Марина Гусенко
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. Причем такие заработки обещают как "белым", так и "синим воротничкам". Рейтинг таких вакансий составил портал hh.ru (есть в распоряжении "РГ").
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Больше всего работодатели готовы платить IT-специалистам. В Санкт-Петербурге есть вакансий на должность Senior Python Developer с зарплатой от 250 тысяч рублей на руки. В Москве Senior Frontend developer - от 170 до 260 тысяч до вычета НДФЛ и в Калининграде для руководителя группы разработчиков C++ (Team Lead) - 170 - 220 тысяч до вычета налогов.

Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Посоревноваться с ними в зарплатах могут менеджеры высшего звена. Так, в обеих столицах работодатели ищут директоров по логистике на зарплату от 200 до 300 рублей на руки. Также нужен руководитель отдел продаж (в Москве) на 200-250 тысяч рублей на руки, специалист по закупкам (в Московской области) - на 150-200 тысяч на руки.

Не меньше готовы платить и хорошим поварам. Так, в Москве ищут шеф-повара, предлагаемая зарплата - от 200 тысяч рублей на руки. В Норильске тоже есть вакансия на такую должность, хотя зарплата пониже, 100-160 тысяч рублей на руки.

В Хабаровском крае есть вакансия проходчика с зарплатой от 135 тысяч рублей на руки. В Краснодарском крае - инженера-энергетика (120-135 тысяч рублей в месяц). Ранее Роструд сообщил, что топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в регионах теперь можно увидеть на сайте "Работе в России". Например, в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии есть вакансии для специалистов в сфере промышленности с зарплатой от 200 тысяч рублей, в Калмыкии, Тверской, Мурманской областях есть вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей для врачей различных специализаций.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область Калининград ДФО Хабаровский край ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Пушкова возмутил ультиматум Климкина Евросоюзу
Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400
Китай доставил в Венесуэлу более 70 тонн медикаментов
США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным