Последний месяц весны - горячая пора для садоводов и огородников. На это время приходится пик продаж саженцев в специализированных питомниках. От крупных компаний не отстают фермеры и прочие частники, предлагая садоводам разнообразный ассортимент семян, рассады, саженцев как плодовых, так и декоративных культур. А еще есть интернет-магазины, в которых можно заказать вообще все что угодно. Что происходит сегодня на рынке посадочного материала, как не обмануться при покупке "суперурожайных и непревзойденных сортов", разбиралась корреспондент "РГ".

Нет правил - нет и качества

Пожалуй, каждый, кто пытался что-нибудь посадить, сталкивался с ситуацией, когда вырастает совсем не то, что было изображено на картинке, обещано рекламой или продавцом. Сегодня для садоводов и фермеров, да и просто любителей остро стоит тема качественного посадочного материала. Если дачники, как правило, винят в неудаче самих себя, то профессионалы уверены: на рынке очень много фальсификата и продукции, которая не имеет сертификатов качества.

- Несмотря на то что Россельхознадзор принимает меры, все равно с этим очень сложно бороться, - прокомментировал ситуацию "РГ" завкафедрой садоводства и защиты растений Волгоградского госуниверситета Игорь Подковыров. - Во-первых, сейчас нет четких требований обязательной сертификации. Если товар - семена или саженцы - произведен в том регионе, где продается, то сертификат необязателен. Если в другом, то нужны лишь документы, подтверждающие безопасность растений. Как показывает практика, далеко не все питомники сертифицируют свою продукцию - это дополнительные затраты и хлопоты. Впрочем, мы как покупатели тоже весьма легкомысленны - при приобретении не интересуемся наличием сертификата, тем, где и как продукция произведена. Сертификация сегодня, по сути, добровольная. А отдать за нее деньги не всякий пожелает, поэтому и сложно найти качественную продукцию.

В настоящее время разрабатывается ряд нормативных актов, которые обяжут производителей сертифицировать посадочную продукцию. В частности, при принятии закона об органическом земледелии эта процедура должна ужесточиться. Ведь сама система получения экологически чистой продукции предполагает, что и семена, и саженцы должны быть сертифицированы.

Цветущий персик из Подмосковья

С Валентиной Ляминой, заведующей музейным комплексом "Монастырщина" музея-заповедника "Куликово поле", мы встретились на выставке-ярмарке "Сад-палисад", которую музей каждую весну организует в Епифани. Она заядлый садовод, проживает в сельской местности. Качественный современный посадочный материал для нее - большая проблема. Епифанская ярмарка, собравшая, например, в этом году около двухсот продавцов из Тульской, Рязанской, Липецкой областей и Подмосковья, для садоводов и дачников - реальный шанс приобрести что-то стоящее.

- Семена покупаем в райцентре - Кимовске. Бывает, что ничего не взошло. В таких случаях думаю, что сама что-то не так сделала. Не так семена и дороги, чтоб переживать сильно, - рассуждает Валентина. - Саженцы покупаю на ярмарках. Здесь и плодовые, и декоративные растения - есть выбор. А главное - приезжают в основном производители, а не перекупщики. Отличить их просто - стоит только на руки посмотреть. Кто сам вырастил, расскажет и об особенностях сорта, подскажет, как правильно обрезать перед посадкой, сажать, ухаживать. Да и пересортица у них - редкость. А перекупщику - только бы продать.

Селекцию и сертификацию семян проводят в России, но производят их за рубежом

Такие ярмарки в глубинке - это не только возможность для покупателей найти хороший товар, но и шанс для небольших производителей заявить о себе. Сегодня наряду с крупными питомниками в регионах появилось много мелких фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием саженцев. Причем ассортимент у частных предпринимателей бывает весьма разнообразен и, что важно, все выращено в одной климатической зоне. На ярмарке такие фермеры не только торговали, но и активно раздавали визитки, понимая, что покупатель может приехать за понравившимся растением позже.

Александр и Люба приехали в Епифань из Подмосковья. У них небольшое частное предприятие. Мало кто равнодушно проходил мимо их персика в контейнере с розовыми цветами: "Неужели плодоносит? И не вымерзает?" Александр терпеливо объяснял, что главное - "посадить деревце в затишке".

- Сегодня многие магазины предлагают посадочный материал. Но в основном это товар, привезенный из Европы - как правило, из Польши или Голландии. А такие саженцы далеко не всегда успешно приживаются в нашем климате, - пояснил Александр. - Многие покупают растения через интернет-магазины. Но это всегда кот в мешке. Да, есть редкие сорта, но, если вы не любитель выхаживать "капризуль", можно подобрать коллекцию из зимостойких растений, устойчивых к болезням и вредителям. Я сам как-то повелся на агрессивную рекламу и заказал на сайте "красную ясную яблоню". В результате за две тысячи рублей получил по почте дикую сливу.

- Сам сталкивался с ситуацией, когда заказываешь через интернет-магазин одно, а приходит совершенно иное: не того сорта или с очень плохой всхожестью, - солидарен с предпринимателем Игорь Подковыров. - При этом покупатели посадочного материала на сайтах никак не защищены. Если приобретать саженцы в нашем питомнике, то в случае с некачественным товаром можно потребовать заменить - крупные компании, как правило, это делают. Но с семенами, присланными из-за границы (например, из Китая предлагают много семенного материала частенько весьма сомнительного качества), концов не найдешь.

С новым ГОСТом?

Гости ярмарки наличием документов на понравившийся товар не интересовались. Сами же предприниматели эту тему не поднимали. Между тем на весь посадочный материал должно быть сортовое свидетельство в соответствии с ГОСТом. Стандарты есть практически на все, за исключением редких культур. Правда, имеющиеся сегодня ГОСТы устарели - они еще советских времен, когда и другой ассортимент был, да и сами растения сегодня иные, как и требования к посадкам.

- Союз садоводов и питомниководов подготовил новые стандарты на садово-посадочный материал. В том числе на саженцы с закрытой и открытой корневой системой. В них включены разные декоративные культуры, которых раньше не было, - пояснил Игорь Подковыров. - Сделано это по подобию европейских стандартов, чтобы наши питомники могли выйти на европейский рынок. Но пока они не приняты.

Другая проблема - современный ассортимент. В 1990-е годы в селекции был провал, регистрировалось очень мало новых сортов. Но весь мир за это время изменился: иностранные компании разработали много новых современных сортов с улучшенными свойствами, с повышенными устойчивостью к болезням и продуктивностью. Эти сорта, как плодовых, так и декоративных растений более привлекательны для покупателей.

Конечно, и российские садоводы стали переходить на новый ассортимент. Но, по словам ученого, в наших нормативных актах многого нет. Так что наши питомники производят современный посадочный материал нелегально, поскольку в Госреестре многие сорта попросту отсутствуют.

- Надо проводить сортоиспытания каждого сорта, вносить в реестр селекционных достижений, и тогда их можно будет сертифицировать, - поясняет Игорь Подковыров. - Пока сертифицировать сложно - нет информации о происхождении. Много посадочного материала было завезено нелегально, без сопровождающих документов.

Показательна ситуация с жимолостью, ставшей модным растением после того, как ученые из Бостона открыли, что ее ягоды, содержащие антиоксиданты, помогают бороться со старением и даже с онкологическими заболеваниями. Вся Европа сажает российскую жимолость, поскольку никто в мире раньше ею не занимался, а у нас велась селекция, есть отличные сорта. Потом мы потеряли свои преимущества и, по сути, сами разрушили, что нарабатывали годами. Как рассказала "РГ" директор научно-производственного центра биотехнологий "Фитогенетика" (отделение тульского оборонного "КБП") Анна Шипунова, иностранцы приобретали эти сорта у нас, размножали их, а теперь нам же и продают.

В нашей стране в минувшие десятилетия была утеряна школа питомниководства. Сейчас мы наблюдаем ее возрождение. Изначально специалистов в этой области практически не было, выращивали растения и люди без образования по принципу: что выросло, то выросло. Сегодня ситуация меняется. По словам Подковырова, много в этом направлении сделала ассоциация садоводов: вывозили фермеров-питомниководов в Европу на обучение, устраивали обучающие конференции.

- Это серьезный шаг вперед, и он дал результаты, - считает ученый.

И все же ситуация пока по-прежнему непростая. Рынок сегодня предлагает большой выбор семян, появились крупные отечественные компании. Однако, несмотря на то что селекцию и сертификацию продукции проводят в России, производится она за рубежом. Оказывается, у нас не могут соблюсти технологии производства семян: нет нужного оборудования и специалистов.

- Мы в университете сейчас занимаемся семеноводством томата и перца, - рассказал завкафедрой садоводства и защиты растений Волгоградского госуниверситета. - С трудом собрали семеновыделительную машину. Оборудование сложно найти. И еще это очень дорого - мелкому производителю приобрести его просто невозможно. Российские семеноводческие компании заказывают производство семян в Израиле, Голландии и Германии, а затем продают товар в России.