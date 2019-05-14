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14.05.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Телефонные мошенники выманили у пожилых людей свыше 12 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Всплеск телефонных мошенничеств наблюдается в Московском регионе. Как обычно, зачастую жертвами аферистов становятся пожилые люди.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мошенники обманным путем по телефону убеждали граждан передать им деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого якобы они являлись. В принципе, схема стара и много раз с успехом опробована. И полиция неоднократно через СМИ разъясняла гражданам, как правильно реагировать на подобные звонки. И, тем не менее, пожилые люди все равно ведутся на такие уловки и готовы отдать последние сбережения, в том числе и так называемые "гробовые", чтобы спасти сына или внука от тюрьмы. И потом очень удивляются, увидев ничего не подозревающего родственника.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС
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Фото: istock
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Одного такого мошенника поймали в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Такси". В принципе, полицейские преследовали другие цели - проверить таксистов и исправность их машин. Но так получилось, что в их поле зрения оказался 32-летний телефонный мошенник, который по совместительству зарабатывал извозом. По словам Татьяны Петровой, доказана причастность подозреваемого к совершению 4 эпизодов противоправной деятельности на территории Одинцовского муниципального района. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 2 мобильных телефона, по которым он звонил своим жертвам. Потерять свободу он может по статье 159 УК "Мошенничество" на 10 лет.

А в Москве поймали и уже осудили двух телефонных мошенников, тоже наживавшихся на доверчивости пенсионеров. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что негодяи использовали электронную базу абонентских номеров с анкетными и адресными данными людей пенсионного возраста, проживающих в Москве. Звонили они с различных телефонов и представлялись социальными работниками. Своим абонентам они сообщали о якобы причитающихся им денежных компенсациях. Вот только чтобы получить их, надо перечислить некую сумму для оплаты расходов, связанных с получением этих компенсаций. Называли номер счета, получали перевод и обналичивали деньги.

Аферой занимались, 31-летняя женщина и ее 30-летний брат, проживающие в Подмосковье. По версии следствия, они причастны не менее чем к 16 эпизодам хищения денежных средств путем мошенничества. Общая сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей. Их задержали столичные сотрудники уголовного розыска. Кунцевский районный суд  Москвы приговорил их к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет.

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