В Белгороде начальника полиции уволили за пьянство за рулем

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что 11 мая полицейские остановили "Ford Focus" под управлением "одного из руководителей УМВД России по городу Белгороду".

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель нетрезв, и после в региональном УМВД назначили служебную проверку. По ее результатам приняли решение "о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Помимо этого, полицейский понес предусмотренное законом наказание за пьяное вождение.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Алексей Гончарук информацию о том, уволен ли именно начальник УМВД по городу Белгороду, в беседе с "РГ" не подтвердил, но и не опроверг, отметив, что в сообщениях управления традиционно не указываются конкретные персоналии и данные о подозреваемых в правонарушениях. Однако источник в полиции подтвердил, что уволен именно начальник УМВД областного центра.