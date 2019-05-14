В Белгороде около торгового центра нашли снаряд времен войны

В Белгороде около торгово-развлекательного комплекса обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, об опасной находке стало известно от сотрудника службы безопасности комплекса.

Звонок в Единую диспетчерскую службу поступил около 10 часов утра. Оказалось, что снаряд обнаружили рабочие по озеленению, которые стали приводить в порядок территорию около автомобильной стоянки.

Прибывшие взрывотехники региональной Поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли снаряд, вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.