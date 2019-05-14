Специалисты территориального управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не поддержали предложение инвесторов о размещении мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения под Костромой. Ситуация сложилась почти патовая: вывозить мусор из областного центра некуда, а место нового полигона пока даже не определено.

Закон суров...

Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора Екатерина Коваленко, с запросом о допустимости строительства полигона на землях сельхозугодий вблизи деревень Кобякино, Юрново, Магово и Раслово в ведомство обратились жители Судиславского района. Екатерина Коваленко уточнила: для того чтобы разместить на этих участках мусорный полигон, их необходимо перевести из разряда сельхозугодий в земли промышленности. Такое решение оформляется постановлением губернатора. Однако прежде, чем его принять, нужно изучить вопрос: "Какое влияние может оказать полигон на воду, почву, флору и фауну в этом районе?"

- Мы подготовили ответ на письмо жителей: согласно статье 79 Земельного кодекса РФ, сельхозугодия подлежат особой охране. Использование таких участков под размещение полигона для твердых коммунальных отходов, под индивидуальное жилищное строительство и объекты недвижимости, которые не относятся к сельхозпроизводству, недопустимо, - сообщил руководитель ведомства Игорь Сиротин.

Кроме того, запрос был перенаправлен в региональный департамент природных ресурсов, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру, которые смогут подготовить ответы о возможном влиянии полигона на экологию.

Свалка non grata

Вопрос строительства нового мусорного полигона в Костромской области стоит очень остро. В 2015 году суд по требованию природоохранной прокуратуры из-за экологических нарушений закрыл главную свалку Костромы, располагавшуюся у деревни Семенково.

Поводом для иска прокуратуры стали результаты проверки, проведенной на полигоне по обращениям жителей Костромского района. Люди жаловались, что из-за едкого дыма с горящего полигона они не могут дышать, у них обострились хронические болезни. Пробы воздуха, взятые в окрестностях свалки, показали превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду, фенолу и оксиду углерода. В почве обнаружили ядовитый мышьяк. А в наблюдательных скважинах и воде протекающей рядом реки Сендеги оказалось повышено допустимое содержание аммиака, железа, хлоридов, магния, бора, нитратов и общее микробное число.

После закрытия "Семенкова" у областного центра не осталось ни одного пригодного полигона для складирования ТБО. Мусор начали вывозить на свалку промышленных отходов "Холм", что вызвало претензии Роспотребнадзора. Специалисты начали экстренно искать место под новый полигон. Однако найти подходящую площадку оказалось непросто.

"Сожмите волю в кулак!"

Еще в 2015 году власти Костромской области при помощи частного инвестора решили построить полигон ТБО мощностью до 150 тысяч тонн на территории Подольского сельского поселения Красносельского района. Однако на публичных слушаниях в декабре того же года жители высказались категорически против такого соседства, и инвестору пришлось отказаться от своих планов.

После закрытия свалки "Семенково" у областного центра не осталось ни одного пригодного полигона для складирования ТБО

В 2017 году новый мусорный полигон те же инвесторы решили построить на участке размером 30 гектаров у деревни Кузьмищи Костромского района. Однако представители областного экодвижения "Во имя жизни", природоохранная и транспортная прокуратуры заявили о недопустимости появления комплекса в этом месте. Площадка оказалась слишком близко к аэропорту Сокеркино и Башутинскому месторождению чистой питьевой воды.

Узнав о том, что граница полигона будет проходить всего в километре от деревни Медениково, на общественных слушаниях в декабре 2017 года жители поселения также высказались против появления свалки "у себя под окнами". Представители областных структур начали убеждать жителей Кузьмищ и соседних деревень "думать не только о себе, а и о нуждах всей области". Сотрудники регионального департамента природных ресурсов сообщили, что изучили уже 30 площадок под будущий полигон, и ни одна из них не была признана идеальной. Полигон в Кузьмищах они назвали "последней подходящей площадкой".

- Я понимаю, что вы не хотите под окнами полигон. Но прошу взять волю в кулак, - заявил приехавший на слушания из Костромы член областной общественной палаты Виталий Мойсюк.

Однако жители предложили чиновникам поискать для свалки другое место. Представители регионального департамента ТЭК и ЖКХ вместе с инвестором убеждали жителей в экологичности нового полигона. Они просили их дать согласие на размещение объекта, предупреждая, что мощностей последней свалки "Холм" хватит не более чем на год. Однако заверения властей в экологичности проекта не разделили эксперты Росприроднадзора. Через несколько месяцев после слушаний они выдали отрицательное заключение государственной экологической экспертизы на проект размещения полигона у Кузьмищ. После этого инвестор отказался от этой площадки.

В конце 2018 года о желании построить мусорный полигон неподалеку от Костромы заявил еще один инвестор. Он сообщил, что площадку для захоронения отходов можно организовать на территории Расловского сельского поселения Судиславского района. В администрации региона провели совещание, на котором обсудили детали будущего проекта.

Однако, узнав о возможном соседстве с отходами, и здесь местные жители начали протестовать. Они провели сход, на котором заявили, что свалку хотят устроить слишком близко к жилым домам, к берегам реки Мезы и фактически вплотную к плодородным полям, находящимся в обработке у процветающего СПК.

Жители разослали обращения во все контролирующие структуры и выложили в интернет петицию против размещения отходов на плодородных землях сельхозназначения.

Тем временем

Накануне проведения слушаний проблему захоронения мусора, который поступает с контейнерных площадок областного центра, обсудили депутаты гордумы Костромы. Как сообщила на заседании комиссии по развитию городского хозяйства член экологического совета при главе города, депутат Думы Костромы Валентина Ямщикова, сейчас на рассмотрении у региональных чиновников находится сразу пять перспективных площадок под возможное размещение полигона, поэтому говорить о том, что свалка в Раслове - "последний шанс", было бы некорректно.