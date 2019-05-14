В Москве сегодня потеплеет до +22 градусов

На 3-5 градусов выше нормы будет среднесуточная температура воздуха сегодня в столичном регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, влияние фронтов южного циклона, сформировавшегося над Каспием, постепенно опускает температуру воздуха в регионе с летних до майских значений. Так сегодня воздух в дневные часы не прогреется выше +22 градусов, ночи, впрочем, еще останутся теплыми 12-15 градусов выше нуля.

За счет теплых ночей среднесуточная температура сохранится выше нормы, но разрыв будет меньше: так в минувшие выходные норму температура превышала почти на 10 градусов, сейчас не более чем на 3-5.

Днем возможны дожди с грозами, ветер до 10 м/с. К вечеру ожидается переменная облачность. Атмосферное давление не выше 750 мм рт. ст.

Отметим, что самым теплым днем 14 мая стал в 2013 году, когда воздух прогрелся до +29,7. А в 1899 году на термометре в этот день было -3,1.

Кстати, по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в среду, четверг и пятницу днем будет солнечно, но не теплее +16...+18, а ночью ожидается +6...+7.