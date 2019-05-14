В торговом центре под Липецком ребенок упал с третьего этажа

В торговом центре города Данков Липецкой области трехлетний мальчик сорвался с третьего этажа. О несчастном случае сообщает региональное информагенство LipetskMedia.

Как стало известно корреспонденту, ребенок находился в торговом центре с родителями. Пока те занимались покупками, мальчик остался без присмотра и сорвался с лестничного пролета.

Ребенок упал с третьего этажа на второй, и, ударившись о пол, получил серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок находится в реанимации Липецкой областной детской больницы, его уже прооперировали нейрохирурги.