В Хабаровском крае местный суд принял решение, которое должно заинтересовать немало пациентов больниц и их близких.

Врач не вправе принуждать пациента покупать себе лекарства, если в больнице есть бесплатные аналоги. Фото: Марина Волосевич

Суть дела в следующем. В больницу попал пожилой человек в тяжелом состоянии. Дочери лечащий врач объяснил, что пациенту нужны дорогие лекарства. В больнице, конечно, лекарства есть, но не те, а их дешевые аналоги. Естественно, женщина для больного отца готова была на все и дорогостоящие препараты купила. Но отца они не спасли. Позже гражданка потребовала вернуть ей деньги за дорогие лекарства, переданные в больницу лечащему врачу. На такое заявление клиника прислала бумагу с отказом.

Это редкий судебный процесс. Самое главное в нем, что суд посчитал просьбу врача о покупке дорогих лекарств нарушением Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

По мнению клиники, у них был весь набор лекарств для оказания необходимой медицинской помощи больному "согласно стандарту". И хотя в больничной аптеке действительно не было некоторых препаратов, "которые были приобретены дочерью умершего пациента за собственные средства", врач не вправе был инициировать и одобрить покупку данных лекарств, потому что у больницы были в наличии их аналоги.

Убытки клиника дочери возместить отказалась и заявила, что она может обратиться в суд. Что та и сделала. Но она еще и пожаловалась в страховую компанию, которая сделала экспертизу и обнаружила нарушение, ограничивающее доступность медицинской помощи, а именно приобретение лицом, действовавшим в интересах пациента, лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных, на основании стандартов медицинской помощи.

В иске гражданка попросила не только взыскать с больницы убытки, но и моральный вред. Ответчики в суде выдвинули свои аргументы. По их словам врач предупредил пациента, что хотя в больнице и имеются недорогие аналоги, но в аптеке можно купить лекарство с более выраженным лечебным эффектом. Пациенты часто просят назначить им эффективное средство, даже если за него придется платить.

И еще один аргумент больничных представителей: клиника лечила конкретного пациента, а с иском пришла его дочь, с которой больница не состоит в отношениях, то есть третье лицо. Был и такой пассаж - клиника заявила, что чеки на лекарства доказывают только факт покупки лекарств. А вот кому именно и для чего именно они предназначались - неизвестно.

Выслушав стороны, суд встал на сторону дочери, удовлетворив ее исковые требования. Вот аргументы суда. Точнее, его цитирование нашего законодательства.

Во-первых, каждый человек имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Во-вторых, при оказании медпомощи в рамках программы госгарантий не подлежит оплате за счет личных средств граждан применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных.

И в-третьих, врач, рекомендуя пациенту препарат, обязан информировать его о возможности получения им "соответствующего лекарственного препарата без взимания платы".

Суд заявил, что, когда отец истицы лежал в больнице, там был набор препаратов для оказания необходимой медпомощи в соответствии со стандартом. А врач не вправе был инициировать и одобрить их покупку, так как располагал аналогами купленных лекарств. Лечащий врач должен был рассказать пациенту о том, что можно пролечиться и аналогами. Из этого высказывания суд делает вывод: лечащий врач фактически неправомерно понудил истицу к приобретению спорных препаратов.

На заявление ответчика, что больница имела дело с пациентом, а в суд пришла его дочь, у которой никаких дел с больницей не было, суд сказал следующее. Пациент с диагнозом "инфаркт мозга" с момента поступления до дня смерти не мог самостоятельно, без посторонней помощи купить лекарства. Дочь пациента все время была рядом с ним, общалась с врачом, по рекомендации которого в интересах пациента за свои деньги и купила лекарства.

А факт, что лекарства покупались именно для отца, доказывается тем, что даты их покупок, указанные в чеках, совпадают с датами, когда эти лекарства были назначены врачом.

Тем временем

Помощь с недостатками

В конце апреля Ленинский райсуд Севастополя удовлетворил иск жительницы города к трем местным медучреждениям о компенсации морального вреда, причиненного в результате смерти ее сына.

Врач больницы N 4 поставил ребенку диагноз "ОРВИ, фарингит". Назначил амбулаторное лечение. Через несколько дней мальчик с высокой температурой попал в инфекционную больницу. Потом пациента перевели в детский больничный комплекс, где ребенок умер от пневмонии.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время нахождения ребенка в медицинских учреждениях "помощь ему оказывалась не в полном объеме и с недостатками". Суд взыскал с медучреждений - горбольницы N 5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка", горбольницы N 4 и городской инфекционной больницы Севастополя суммарно 1,7 млн рублей в пользу истицы.