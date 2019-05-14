Новости

В Петербурге "Пушкинская школа" представила моноспектакль "Гамлет" 09:47
Видео: машинное масло в двигателе заменили банановым пюре 09:15
Швейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:05
На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ 09:01
Пекин призвал Вашингтон к сдержанности в отношении Ирана 08:31
В США семь человек получили ранения во время стрельбы на вечеринке 07:58
В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек 07:38
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей 07:15
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана 07:13
Китай призвал США к равноправию в торговых переговорах 06:29
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе 06:01
В Японии умер супруг из старейшей в мире семейной пары 05:19
В Приморье силач Иван Савкин протащил грузовик весом больше 18 тонн 05:02
В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций 04:59
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит 04:24
Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем 03:38
Эрдоган заявил о возможности производства С-500 совместно с РФ 03:09
КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest 02:00
СМИ: Страны Персидского залива согласились разместить войска США 01:34
Трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в Латакии 00:32
Родственница Скрипалей не исключила инсценировки в случае с отравлением 00:00
Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов 18.05.2019
Больше ста площадок смогли посетить жители Екатеринбурга 18.05.2019
Во Владимирской области воссоздают родовое поместье семьи Александра Суворова 18.05.2019
Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 18.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таблетка за свой счет

Дочь пациента смогла получить с больницы стоимость лекарств, которые купила сама
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 103(7861)
В Хабаровском крае местный суд принял решение, которое должно заинтересовать немало пациентов больниц и их близких.
Врач не вправе принуждать пациента покупать себе лекарства, если в больнице есть бесплатные аналоги. Фото: Марина Волосевич Врач не вправе принуждать пациента покупать себе лекарства, если в больнице есть бесплатные аналоги. Фото: Марина Волосевич
Врач не вправе принуждать пациента покупать себе лекарства, если в больнице есть бесплатные аналоги. Фото: Марина Волосевич

Суть дела в следующем. В больницу попал пожилой человек в тяжелом состоянии. Дочери лечащий врач объяснил, что пациенту нужны дорогие лекарства. В больнице, конечно, лекарства есть, но не те, а их дешевые аналоги. Естественно, женщина для больного отца готова была на все и дорогостоящие препараты купила. Но отца они не спасли. Позже гражданка потребовала вернуть ей деньги за дорогие лекарства, переданные в больницу лечащему врачу. На такое заявление клиника прислала бумагу с отказом.

Это редкий судебный процесс. Самое главное в нем, что суд посчитал просьбу врача о покупке дорогих лекарств нарушением Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

По мнению клиники, у них был весь набор лекарств для оказания необходимой медицинской помощи больному "согласно стандарту". И хотя в больничной аптеке действительно не было некоторых препаратов, "которые были приобретены дочерью умершего пациента за собственные средства", врач не вправе был инициировать и одобрить покупку данных лекарств, потому что у больницы были в наличии их аналоги.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
В Мурманской области скорректируют процедуру закупки лекарств

Убытки клиника дочери возместить отказалась и заявила, что она может обратиться в суд. Что та и сделала. Но она еще и пожаловалась в страховую компанию, которая сделала экспертизу и обнаружила нарушение, ограничивающее доступность медицинской помощи, а именно приобретение лицом, действовавшим в интересах пациента, лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных, на основании стандартов медицинской помощи.

В иске гражданка попросила не только взыскать с больницы убытки, но и моральный вред. Ответчики в суде выдвинули свои аргументы. По их словам врач предупредил пациента, что хотя в больнице и имеются недорогие аналоги, но в аптеке можно купить лекарство с более выраженным лечебным эффектом. Пациенты часто просят назначить им эффективное средство, даже если за него придется платить.

И еще один аргумент больничных представителей: клиника лечила конкретного пациента, а с иском пришла его дочь, с которой больница не состоит в отношениях, то есть третье лицо. Был и такой пассаж - клиника заявила, что чеки на лекарства доказывают только факт покупки лекарств. А вот кому именно и для чего именно они предназначались - неизвестно.

Выслушав стороны, суд встал на сторону дочери, удовлетворив ее исковые требования. Вот аргументы суда. Точнее, его цитирование нашего законодательства.

Во-первых, каждый человек имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

В Ростове поликлиники оштрафовали за просроченные лекарства

Во-вторых, при оказании медпомощи в рамках программы госгарантий не подлежит оплате за счет личных средств граждан применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных.

И в-третьих, врач, рекомендуя пациенту препарат, обязан информировать его о возможности получения им "соответствующего лекарственного препарата без взимания платы".

Суд заявил, что, когда отец истицы лежал в больнице, там был набор препаратов для оказания необходимой медпомощи в соответствии со стандартом. А врач не вправе был инициировать и одобрить их покупку, так как располагал аналогами купленных лекарств. Лечащий врач должен был рассказать пациенту о том, что можно пролечиться и аналогами. Из этого высказывания суд делает вывод: лечащий врач фактически неправомерно понудил истицу к приобретению спорных препаратов.

На заявление ответчика, что больница имела дело с пациентом, а в суд пришла его дочь, у которой никаких дел с больницей не было, суд сказал следующее. Пациент с диагнозом "инфаркт мозга" с момента поступления до дня смерти не мог самостоятельно, без посторонней помощи купить лекарства. Дочь пациента все время была рядом с ним, общалась с врачом, по рекомендации которого в интересах пациента за свои деньги и купила лекарства.

А факт, что лекарства покупались именно для отца, доказывается тем, что даты их покупок, указанные в чеках, совпадают с датами, когда эти лекарства были назначены врачом.

Тем временем

Помощь с недостатками

В конце апреля Ленинский райсуд Севастополя удовлетворил иск жительницы города к трем местным медучреждениям о компенсации морального вреда, причиненного в результате смерти ее сына.

Врач больницы N 4 поставил ребенку диагноз "ОРВИ, фарингит". Назначил амбулаторное лечение. Через несколько дней мальчик с высокой температурой попал в инфекционную больницу. Потом пациента перевели в детский больничный комплекс, где ребенок умер от пневмонии.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время нахождения ребенка в медицинских учреждениях "помощь ему оказывалась не в полном объеме и с недостатками". Суд взыскал с медучреждений - горбольницы N 5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка", горбольницы N 4 и городской инфекционной больницы Севастополя суммарно 1,7 млн рублей в пользу истицы.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ
Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем
Эрдоган заявил о возможности производства С-500 совместно с РФ
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге