Две тысячи российских музеев заработают ночью

Акция "Ночь в музее" в этом году пройдет в 13-й раз и состоится с субботы на воскресенье. Всего в ней примут участие две тысячи музеев. Акция возьмет старт во Владивостоке, а завершится в Калининграде. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра культуры РФ Владислав Кононов.

По словам Кононова, акция начнется в полдень в музее Арсеньева во Владивостоке. Столь ранее время выбрано неслучайно - музей специализируется на детских программах, экскурсиях.

"В столице запланировано открытие акции в 18.00 в Музее Москвы, и последний старт акции будет дан в Калининграде в Музее мирового океана",- сообщил Кононов.

С каждым годом количество участников акции "Ночь в музее" увеличивается. Так, в 2015 году их было полтысячи, а в прошлом году, когда число посетителей достигло двух миллионов - вдвое больше. В этот раз в акции примут участие порядка двух тысяч музеев, галерей и других объектов, каждый из которых подготовил для посетителей свою программу.

В Москве будут открыты 200 площадок, на которых состоятся 356 мероприятий. Среди них перформансы, театральные миниатюры, выставки, мастер-классы и многое другое. Помимо крупнейших музеев столицы в акции будут задействованы 60 новых ее участников, в числе которых музеи МВД России и Ар Деко, Центральный дом авиации и космонавтики. В Москве акция завершится в семь утра в воскресенье.