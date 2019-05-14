Еще восемь районов Якутии включены в Арктическую зону

Восемь районов Якутии указом президента Владимира Путина вошли в Арктическую зону РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь арктическими официально считаются Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский улусы. Это труднодоступные территории, которые находятся за Полярным кругом.

Ранее в состав Арктической зоны РФ были включены только пять районов Якутии: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский. Они расположены вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте Instagram, "свершилось то, чего республика добивалась многие годы".

"Теперь здесь смогут действовать программы по развитию Арктики, так же, как и на остальных территориях. Уверен, что это решение поможет нам развивать нашу Арктику более быстрыми темпами!" - написал Николаев.