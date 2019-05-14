Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Он возглавлял городскую администрацию с ноября 2016 года. До прихода в мэрию в 2009 году занимал пост директора Читинского энергетического комплекса ТГК-14.

После его ухода исполнять обязанности руководителя администрации городского округа будет Александр Сапожников, который сегодня назначен первым заместителем руководителя.

Александр Сапожников с 1994 по 1996 годы проходил срочную службу в ВДВ. Позже служил по контракту в автомобильной бригаде Читы. С 1999 по 2000 годы находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. Ветеран боевых действий. Имеет государственные награды. В 2013 году окончил ЗабГУ по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". В 2014 году избран депутатом Думы городского округа "Город Чита".