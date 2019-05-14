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14.05.2019 10:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камчатские гейзеры закрыли для туристов из-за "свадеб" медведей

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В камчатской долине гейзеров объявлен месячник тишины. До 30 июня туристы не смогут посещать это уникальное место. Их присутствие и шум вертолетов способны негативно сказаться на бурых медведях, у которых начался брачный период, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

С появлением растительности на территорию Узон-Гейзерного района устремляются десятки медведей, обитающих в природном резервате. "Оазисом покоя" она становится и для многих видов птиц: здесь они вьют гнезда.

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- Сейчас звери концентрируются на ограниченных участках долины, мозаично расположенных в районе экскурсионной тропы на протяжении всего лишь полутора километров. Ежедневно мы встречаем здесь до 15 особей одновременно, тогда как на других участках центральной части речной долины медведи практически отсутствуют. В таких условиях очень важно, чтобы звери чувствовали себя в безопасности и не подвергались беспокойству, - прокомментировал научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин.

В другое время территорию у реки Гейзерной посещают туристы со всего мира, фотографы и кинодокументалисты, которые наблюдают за косолапыми. Шум вертолетов, на которых доставляют путешественников, отпугивает многих зверей. Наиболее чувствительные к беспокойству самцы уходят из долины, теряя шанс внести вклад в продолжение рода. Большинство медведей сторонится окрестностей кордона и экскурсионной тропы, где присутствуют люди, и теряет доступ к траве - главному корму в это время.

Ситуацию усугубили оползни 2007 и 2014 годов, которые перекрыли часть луговой растительности. Нетронутые селями участки остались в непосредственной близости к экскурсионной тропе.

Сейчас в долине гейзеров работает группа специалистов Кроноцкого заповедника, Института водных и экологических проблем ДВО РАН и Санкт-Петербургского государственного университета. Одна из важнейших целей их исследований - найти баланс между познавательным туризмом и благополучием популяции медведей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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