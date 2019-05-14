Корабельные вертолеты авиации ТОФ "спасли" упавшего за борт человека

Противолодочные и поисково-спасательные задачи над акваторией Восточно-Китайского моря отработала морская авиация Тихоокеанского флота России, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Палубный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС с большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в ходе тренировки осуществил поиск человека, условно упавшего за борт, его подъем и эвакуацию на борт корабля для оказания медицинской помощи.

Экипаж другого вертолета - Ка-27 - в противолодочном варианте совершенствовал навыки по поиску подводных лодок условного противника с использованием гидроакустических средств. Также экипажи вертолетов отработали взлеты и посадки на площадки кораблей отряда. Всего было выполнено порядка десяти взлетов и посадок.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Иркут" продолжает выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.