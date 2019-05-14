В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус

Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления. Читинца обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании троллейбуса.

В ноябре 2018 года в полицию поступило тревожное сообщение о том, что на одной из конечных остановок общественного транспорта в салоне троллейбуса обнаружена бесхозная подозрительная коробка. Прибывшие полицейские осмотрели «взрывчатку» и установили, что предмет не представляет опасности.

«Сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю и краевого УФСБ был установлен подозреваемый. Им оказался кондуктор троллейбуса 1985 года рождения. В отношении него следователями отдела полиции «Ингодинский» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма»,- говорится в сообщении пресс-службы УМВД по краю.

Следователи установили, что подозреваемый изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в троллейбусе, чтобы сорвать свой рабочий день.