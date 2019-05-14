В Якутии из-за подтопления закрыли аэропорт

Аэропорт поселка Зырянка на севере Якутии временно закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы.

"Проведено оповещение и информирование населения Верхнеколымского района о возможном подтоплении низменной части взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Зырянка. В суточном режиме производится контроль за гидрологической обстановкой", - сообщает ГУ МЧС по Республике Саха.

Пассажиров перевозят стыковочными рейсами на вертолетах по маршруту Зырянка - Среднеколымск и обратно.

Подтопления самого поселка не ожидается. Уровень воды на реке Колыме у населенного пункта составляет 599 сантиметров.