В Якутии задержали вербовщика террористов

В городе Алдане выявлен выходец из Республики Таджикистан, занимавшийся распространением материалов террористической направленности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Гражданина нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Известно, что он получил гражданство РФ и в интернете систематически публиковал свои голосовые сообщения, оправдывающие деятельность международной террористической организации. Более того, предлагал слушателям вступить в ряды террористов.

После разбирательств принято решение о лишении уроженца Таджикистана российского гражданства и закрытии ему въезда на территорию РФ на 50 лет.