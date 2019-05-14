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14.05.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье подростки спасли тонувшего дайвера благодаря морпеху

Текст: Анна Бондаренко

В приморском городе Находка две подростков - Амир и Руслан Джанмирзаевы - вытащили на берег и откачали тонувшего дайвера. Как сообщает пресс-служба Находкинского городского округа, глава города Борис Гладких вручил благодарственные письма юным героям, а также их родственнику, благодаря советам которого удалось спасти мужчину.

История спасения тонувшего дайвера очень быстро распространилась по социальным сетям, но подробностей происшествия было не так много. Известно было, что инцидент произошел в бухте у горы Сестра в Находке: катавшиеся на квадроциклах подростки увидели в воде человека, который звал на помощь. Они вытащили его на берег и оказали первую помощь.

Фото: istockphoto.com
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- Сначала мы просто услышали, что кто-то кричит, но из-за ветра не поняли, откуда крик доносится. Ближайший человек был метрах в 150-200 от нас, и мы подумали, что это он кричит. Но потом услышали, что зовут на помощь, и увидели человека в море, - рассказали ребята.

Человек тонул примерно в 20-25 метрах от берега, и парни признаются, что лезть в воду опасались, но по-настоящему страшно им стало уже потом, когда все закончилось, и они поняли, что и сами могли не доплыть, не вытащить человека или не откачать его. Тем не менее, вдвоем они смогли быстро дотащить пловца до берега, где почти сразу поняли: из-за заполненных водой легких он может умереть в любую минуту.

Тогда подростки позвонили родственнику, Магомеду Джанмирзаеву. Морской пехотинец в прошлом, тот дал четкие инструкции, что делать в подобной ситуации. К тому моменту, когда ребята реанимировали дайвера, экс-морпех сам прибыл на место происшествия.

Сейчас он говорит, что гордится ими, но сначала даже не знал, ругать их или хвалить: "С одной стороны, спасли человека, а с другой - мальчишки же совсем, могли и сами пострадать. Вода же еще ледяная. Что было бы, если б с ними что-то случилось? Но это я как родной человек переживаю, а так-то понимаю, что молодцы, поступили, как настоящие мужчины!".

Отмечается, что администрация Находки будет ходатайствовать о награждении Амира и Руслана медалью "За спасение погибавших".

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