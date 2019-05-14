Кировского учителя заподозрили в избиении ученика указкой

Учитель одной из школ Кирово-Чепецка подозревается в систематическом избиении ученика различными предметами. Об этом сообщили "РГ" во вторник в СУ СКР по Кировской области.

Как полагает следствие, начиная с 2018 года, учитель труда постоянно избивал 13-летнего ученика, с которым у него сложились непростые отношения, различными предметами - указкой, шлангом и даже металлическим прутом. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Мера пресечения в отношении подозреваемого не избрана. Детали следствие пока не раскрывает. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.