В Перми четыре экипажа ГИБДД устроили погоню за водителем без прав

Прошлой ночью в Перми внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль ВАЗ-2115, который двигался по улице Мильчакова. Требование остановиться водитель транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться.

Как пояснили "РГ" в краевой госавтоинспекции, в погоню за нарушителем устремились четыре экипажа ГИБДД. Автомобиль удалось остановить спустя некоторое время на улице Котовского. Как оказалось, 26-летний водитель транспортного средства был ранее лишен водительских прав и управлял автомобилем незаконно.

В отношении нарушителя было составлено сразу 19 административных материалов, в том числе 13 административных материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства. За ночную погоню гонщику грозит до 15 суток ареста.