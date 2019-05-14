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14.05.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми четыре экипажа ГИБДД устроили погоню за водителем без прав

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Прошлой ночью в Перми внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль ВАЗ-2115, который двигался по улице Мильчакова. Требование остановиться водитель транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться. 

Фото: iStock
В Ростове водитель скрывался от погони с полицейским на багажнике

Как пояснили "РГ" в краевой госавтоинспекции, в погоню за нарушителем устремились четыре экипажа ГИБДД. Автомобиль удалось остановить спустя некоторое время на улице Котовского. Как оказалось, 26-летний водитель транспортного средства был ранее лишен водительских прав и управлял автомобилем незаконно.

В отношении нарушителя было составлено сразу 19 административных материалов, в том числе 13 административных материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства. За ночную погоню гонщику грозит до 15 суток ареста.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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