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14.05.2019 11:40
Проект: В регионах

Перспективы оценят эксперты

Саратов станет региональной площадкой Московского экономического форума
Текст: Тамара Корнева (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 101(7859)
15 мая в Саратове в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) состоится круглый стол "Развитие интеграции экономической науки, образования и производства как драйвер социально-экономического прогресса региона".

Сам форум пройдет в столице 15-16 мая. Его тема - "Перспективы социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс". Организаторы форума - Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, Международный Союз экономистов.

Ведущие ученые России и мира, молодые исследователи, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, представители образовательного сообщества России, деловых кругов, международных и российских общественных организаций встретятся на Московском академическом экономическом форуме с целью экспертной дискуссии по определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики.

Архитектура форума включает целый ряд пленарных сессий и конференций, которые пройдут на площадках ведущих вузов Москвы и в Российской академии наук, а также региональные и межрегиональные конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах РФ.

По инициативе и при поддержке члена правления ВЭО России, кандидата экономических наук Олега Сипягина, генерального директора компании "СМС Технологии", деятельность которой связана с реализацией проектов в социальной сфере и образовании, Саратов станет региональной площадкой Московского академического экономического форума.

На круглом столе, который состоится на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова, участники форума обсудят развитие интеграции экономической науки, образования и производства как драйвера социально-экономического прогресса региона. Напомним, что Вольное экономическое общество России - первый институт гражданского общества страны - с момента своего основания (по указу императрицы Екатерины Великой в 1765 году) выступало инициатором важнейших для страны экономических исследований и преобразований и работало в тесном контакте с Российской академией наук (с деятельностью и перспективными проектами ВЭО России можно познакомиться на сайте http://www.veorus.ru/).

Среди приглашенных на круглый стол в Саратове - ведущие ученые-экономисты страны: доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Оренбургского государственного аграрного университета Галина Залозная, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой национальной экономики и права Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева Гульнара Хадиуллина и другие.

Ведущими экспертами, представляющими региональные исследовательские центры, будут: доктор исторических наук, профессор, директор Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов, кандидат экономических наук, и.о. декана экономического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета, заведующая кафедрой экономической теории и национальной экономики Елена Огурцова. В работе круглого стола также примут участие ученые Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г. В. Плеханова, Института аграрных проблем РАН, представители правительства Саратовской области, председатель Саратовского регионального отделения "Союза машиностроителей РФ" Николай Бушуев.

По мнению члена правления ВЭО России Олега Сипягина, работа региональной площадки форума будет способствовать развитию более тесных связей и перспективного сотрудничества с экспертным сообществом для решения экономических задач в Саратовском регионе.

На правах рекламы

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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