В Ульяновской области пройдет форум "Японская весна на Волге"

15 мая в Ульяновске откроется III Международный форум "Японская весна на волге". В программе форума заявлены как деловые, так и культурные события. По словам министра развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерины Смороды, гостями форума станут представители деловых кругов Японии и России, политики, эксперты, деятели культуры, искусства и спорта.

Международный форум "Японская весна на Волге" будет проходить в Ульяновске с 15 по 18 мая. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Мероприятия форума будут проходить в течение четырех дней - с 15 по 18 мая. Деловая часть программы включает несколько "круглых столов" и семинаров, посвященным перспективам российско-японского сотрудничества в различных отраслях: автопром, сельское хозяйство, фармацевтика, здравоохранение, альтернативная энергетика и другие. Темой пленарного заседания, которое пройдет в первый день форума, станут "Восемь мостов дружбы" между Россией и Японией. Корпорация развития Ульяновской области представит опыт взаимодействия региона с японскими корпорациями, которые уже реализуют здесь свои проекты.

Значимым событием форума станет начало строительства российско-японского индустриального парка.

Жителей и гостей Ульяновска ожидает яркая церемония открытия форума "Японская весна на Волге". Она пройдет вечером 15 мая на пешеходном бульваре Новый Венец в центре города и будет сопровождаться мастер-классами по традиционным японским искусствам, концертом классической музыки в исполнении ульяновского симфонического оркестра "Губернаторский" с привлечением японских солистов, а также фестивалем косплея, на котором каждый сможет почувствовать себя персонажем японского аниме-фильма.

Также в ходе церемонии открытия подведут итоги конкурса "Что мы знаем о Японии". Конкурсантам предстояло вспомнить, какие японские изобретения окружают нас в привычной жизни, и опубликовать результаты своего фототворчества на эту тему в социальных сетях, сопроводив публикацию специальным хештегом. Самый креативный из участников конкурса получит приз - гироскутер.

Второй день форума будет посвящен молодежи России и Японии. Одним из главных его событий станет день открытых дверей на японских предприятиях, работающих в Ульяновской области. Молодые люди смогут посетить их и оценить на предмет возможного будущего трудоустройства.

17 мая станет днем японской культуры в Ульяновске. Гостей форума ожидает показ фильмов из страны восходящего Солнца, занятия в творческих лабораториях по мультипликации и искусству оригами, концерт популярной японской группы Bloodlessthewar.

В последний день форума - 18 мая - на Соборной площади Ульяновска пройдет автошоу с презентацией и тест-драйвом автомобилей известных японских брендов. Также в этот день пройдет презентация Первого фестиваля боевых искусств TAFISA, который пройдет в Ульяновской области в сентябре этого года.

С полной программой III Международного форума "Японская весна на Волге" можно ознакомится на официальном сайте http://jap-ul.ru/.