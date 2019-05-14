В Ульяновской области пройдет форум "Японская весна на Волге"

Новости

СКР возбудил дело о геноциде мирных жителей в Новгородской области 14:32
Омского школьника госпитализировали с ножевым ранением 14:30
Вышел трейлер фильма "Игра престолов: Последний дозор" 14:27
Телефонные мошенники выманили у пожилых людей свыше 12 миллионов рублей 14:27
Эксперт рассказал, чем грозит обострение торговой войны между Китаем и США 14:16
ФСИН объяснила ролик с "расстрелом" осужденных в Бурятии 14:15
Можно ли с помощью магнитов оторвать автомобиль от земли 14:15
Испания отзывает фрегат из сопровождения авианосца "Авраам Линкольн" 14:14
Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Беверли-Хиллз, 90210" 14:13
В Сибири за лесными пожарами будут следить военные беспилотники 14:12
В торговом центре под Липецком ребенок упал с третьего этажа 14:03
Житель Кузбасса убил друга во время шуточного спарринга 13:54
В Афинах полицейский участок забросали коктейлями с зажигательной смесью 13:53
Рада отказалась отменять закон об украинском языке 13:52
Акция "Добровольцы - детям" стартовала в 80 регионах России 13:48
В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина 13:43
На Кубани проверят обстоятельства скандала с участием судьи 13:39
Вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов умер после болезни 13:17
Две тысячи российских музеев заработают ночью 13:17
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шасси 13:10
Geely готова расширить производство автомобилей в Беларуси 13:03
К чему может привести хроническая заложенность носа 13:00
Названы главные причины ДТП в Москве 12:56
Вышел трейлер первого в СНГ интерактивного триллера "Она сердится" 12:55
Советнику красноярского губернатора продлили домашний арест 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто
Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
16 мая в "РГ" обсудят новые правила любительского рыболовства
16 мая в "РГ" обсудят новые правила любительского рыболовства
14.05.2019 14:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области пройдет форум "Японская весна на Волге"

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
15 мая в Ульяновске откроется III Международный форум "Японская весна на волге". В программе форума заявлены как деловые, так и культурные события. По словам министра развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерины Смороды, гостями форума станут представители деловых кругов Японии и России, политики, эксперты, деятели культуры, искусства и спорта.
Международный форум "Японская весна на Волге" будет проходить в Ульяновске с 15 по 18 мая. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Международный форум "Японская весна на Волге" будет проходить в Ульяновске с 15 по 18 мая. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Международный форум "Японская весна на Волге" будет проходить в Ульяновске с 15 по 18 мая. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Мероприятия форума будут проходить в течение четырех дней - с 15 по 18 мая. Деловая часть программы включает несколько "круглых столов" и семинаров, посвященным перспективам российско-японского сотрудничества в различных отраслях: автопром, сельское хозяйство, фармацевтика, здравоохранение, альтернативная энергетика и другие. Темой пленарного заседания, которое пройдет в первый день форума,  станут "Восемь мостов дружбы" между Россией и Японией. Корпорация развития Ульяновской области представит опыт взаимодействия региона с японскими корпорациями, которые уже реализуют здесь свои проекты.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновская область и Япония наметили семь направлений сотрудничества

Значимым событием форума станет начало строительства российско-японского индустриального парка.

Жителей и гостей Ульяновска ожидает яркая церемония открытия форума "Японская весна на Волге". Она пройдет вечером 15 мая на пешеходном бульваре Новый Венец в центре города и будет сопровождаться мастер-классами по традиционным японским искусствам, концертом классической музыки в исполнении ульяновского симфонического оркестра "Губернаторский" с привлечением японских солистов, а также фестивалем косплея, на котором каждый сможет почувствовать себя персонажем японского аниме-фильма.

Также в ходе церемонии открытия подведут итоги конкурса "Что мы знаем о Японии". Конкурсантам предстояло вспомнить, какие японские изобретения окружают нас в привычной жизни, и опубликовать результаты своего фототворчества на эту тему в социальных сетях, сопроводив публикацию специальным хештегом. Самый креативный из участников конкурса получит приз - гироскутер.

Второй день форума будет посвящен молодежи России и Японии. Одним из главных его событий станет день открытых дверей на японских предприятиях, работающих в Ульяновской области. Молодые люди смогут посетить их и оценить на предмет возможного будущего трудоустройства.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
В Ульяновске заложили японский сад камней

17 мая станет днем японской культуры в Ульяновске. Гостей форума ожидает показ фильмов из страны восходящего Солнца, занятия в творческих лабораториях по мультипликации и искусству оригами, концерт популярной японской группы Bloodlessthewar.

В последний день форума - 18 мая - на Соборной площади Ульяновска пройдет автошоу с презентацией и тест-драйвом автомобилей известных японских брендов. Также в этот день пройдет презентация Первого фестиваля боевых искусств TAFISA, который пройдет в Ульяновской области в сентябре этого года.

С полной программой III Международного форума "Японская весна на Волге" можно ознакомится на официальном сайте http://jap-ul.ru/.

Общество Образование Культура Культурный обмен Культура Музыка Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле призвали не загонять Иран в угол
Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"
Директор казанской школы объяснила, почему ученик взялся за оружие
В Раде рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией
Звонки в WhatsApp оказались опасными