Вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов умер после болезни

После тяжелой болезни ушел из жизни 56-летний Артур Ахметханов, который с октября прошлого года занимал должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Правительства РБ.

- Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего, - написал на своей личной странице в соцсетях врио главы республики Радий Хабиров.

Артур Фарвазович начинал свою трудовую деятельность с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Уфимского райисполкома Башкирской АССР. Несколько лет занимал пост замминистра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности МВД Башкирии. А в 2008 году уехал из Башкирии в Северную Осетию, где стал министром внутренних дел. С 2016 по 2018 годы Артур Ахметханов был заместителем командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.