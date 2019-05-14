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14.05.2019 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор расставил приоритеты в реализации нацпроектов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах реализации нацпроектов на текущий год. В числе приоритетных задач он выделил строительство школ, автодорог и поддержку семей при рождении детей.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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На прошлой неделе губернатор принял участие в заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсуждались результаты их исполнения в социальной и экономической сфере.

- Совещание, которое прошло в Москве, было очень насыщенным. Как отметил президент, нужно было провести своего рода "инвентаризацию" того, что уже сделано в рамках нацпроектов. Сегодня идет работа над национальными проектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы страны, для всех субъектов Федерации, для повышения качества жизни людей, - подчеркнул Андрей Травников на встрече с журналистами.

Важнейшей задачей в рамках нацпроекта "Образование" губернатор назвал строительство школ, темпы которого сегодня превышают показатели последних лет. Если за прошедшие три года в регионе было построено и реконструировано одиннадцать школ, рассчитанных на шесть тысяч учеников, то в 2019-2021 годах планируется ввести в строй семнадцать учреждений на четырнадцать тысяч мест.

По нацпроекту "Демография" в этом году на обеспечение финансовой поддержки семей с детьми запланировано 4,127 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета и почти 2,8 миллиарда рублей - из областного. Будет увеличено и число мест в детских садах: к концу 2021 года должны быть созданы 7195 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" только за этот год на территории области в нормативное состояние приведут 95 объектов, протяженностью 145,2 километра. А в ближайшие шесть лет будет реконструировано и построено 1,2  тысячи километров региональных трасс и 187,5 километра местных дорог.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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