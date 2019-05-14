Новости

Вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов умер после болезни 13:17
Geely готова расширить производство автомобилей в Беларуси 13:03
К чему может привести хроническая заложенность носа 13:00
Названы главные причины ДТП в Москве 12:56
Вышел трейлер первого в СНГ интерактивного триллера "Она сердится" 12:55
Советнику красноярского губернатора продлили домашний арест 12:48
Запрет использовать пищевой спирт не повлияет на стоимость корвалола 12:47
В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой 12:43
Помпео намерен найти в России "путь вперед" 12:40
На Ставрополье пенсионера будут судить за два жестоких убийства 12:40
Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу 12:37
В Госдуме оценили американский законопроект против "Северного потока-2" 12:36
Стало известно, в каких регионах россияне арендуют дачи на выходные 12:32
38-летний актер из "Могучих рейнджеров" найден мертвым 12:29
Калининградца заподозрили в краже янтаря на 400 тысяч рублей 12:26
В Белгороде около торгового центра нашли снаряд времен войны 12:24
Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России очень удивил 12:10
Полицейский в Кузбассе выстрелил в угрожавшего прохожим наркомана 12:09
В Белгороде начальника полиции уволили за пьянство за рулем 12:01
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда 12:00
Военный мост для ярославского села приплывет по реке 11:57
На дне Марианской впадины нашли то, что меньше всего ожидали увидеть 11:56
В Kia назвали дату появления нового компактного кроссовера в России 11:54
Президент Беларуси поручил построить Национальный выставочный центр 11:50
В Дагестане энергетики списывали долги на умерших абонентов 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто
Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
14.05.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский в Кузбассе выстрелил в угрожавшего прохожим наркомана

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Табельное оружие вынужден был применить Сотрудник патрульно-постовой службы в Новоильинском районе Новокузнецка был вынужден применить табельное оружие, чтобы усмирить агрессивного наркомана.

В Перми четыре экипажа ГИБДД устроили погоню за водителем без прав

О том, что в одном из жилых кварталов города нетрезвый мужчина бросается на прохожих, размахивая ножом и ножницами, полицейским стало известно накануне вечером. Прибыв на место, стражи порядка попытались успокоить дебошира, но он в ответ замахнулся на них ножом. Гражданину предложили расстаться с опасными предметами и предупредили, что будут стрелять, если он не прекратит вести себя агрессивно. Это не подействовало. И тогда один из полицейских произвел предупредительный выстрел. Когда даже после этого мужчина не только не выпустил из рук нож, а рванулся к месту скопления людей, полицейский вторым выстрелом ранил его в ногу.

Сотрудники ППС вызвали "скорую" и до приезда врачей уговаривали раненого, но не оставившего своих угроз новокузнечанина отдать холодное оружие. В итоге тот согласился.

- В отношении 24-летнего ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Предстоит выяснить мотивы такого поведения задержанного и решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"
Директор казанской школы объяснила, почему ученик взялся за оружие
В Раде рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией
Звонки в WhatsApp оказались опасными