Полицейский в Кузбассе выстрелил в угрожавшего прохожим наркомана

Табельное оружие вынужден был применить Сотрудник патрульно-постовой службы в Новоильинском районе Новокузнецка был вынужден применить табельное оружие, чтобы усмирить агрессивного наркомана.

О том, что в одном из жилых кварталов города нетрезвый мужчина бросается на прохожих, размахивая ножом и ножницами, полицейским стало известно накануне вечером. Прибыв на место, стражи порядка попытались успокоить дебошира, но он в ответ замахнулся на них ножом. Гражданину предложили расстаться с опасными предметами и предупредили, что будут стрелять, если он не прекратит вести себя агрессивно. Это не подействовало. И тогда один из полицейских произвел предупредительный выстрел. Когда даже после этого мужчина не только не выпустил из рук нож, а рванулся к месту скопления людей, полицейский вторым выстрелом ранил его в ногу.

Сотрудники ППС вызвали "скорую" и до приезда врачей уговаривали раненого, но не оставившего своих угроз новокузнечанина отдать холодное оружие. В итоге тот согласился.

- В отношении 24-летнего ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Предстоит выяснить мотивы такого поведения задержанного и решить вопрос об избрании ему меры пресечения.