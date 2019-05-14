Сибирские археологи обнаружили в древнем кургане шамана в "очках"

Сибирские археологи, ведущие раскопки в Усть-Тартасских курганах Новосибирской области, обнаружили два необычных погребения, относящихся к середине III - началу II тысячелетия до нашей эры. Специалисты предполагают, что в могилах покоились служители культа.

В первом захоронении находились останки древнего человека, одетого в доспехи из птичьих клювов, принадлежавших крупным птицам журавлям или цаплям. Окончательные выводы сделают орнитологи.

По словам кандидата исторических наук Лилии Кобелевой, находка является абсолютно уникальной, возможно, даже для мировой археологии. В данный момент артефакты проходят экспертизу палеоорнитологов. Параллельно ведется их реставрация для восстановления облика, максимально близкого к первоначальному.

Второе погребение выглядит не менее необычно. Археологи обнаружили бронзовый "предмет неустановленного назначения", напоминающий очки.

- Он закрывал глаза усопшего, либо был частью головного убора, - сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН.

Могила выглядела богатой. Здесь нашли несколько украшений разного цвета и формы, выполненных из мрамора и сланца в виде полумесяцев. На каждом - отверстие, видимо, для того чтобы крепить их к одежде или головному убору, предполагают ученые. Возможно, такие украшения были связаны с каким-то "лунным" культом.

"Луновидные подвески" в раннем бронзовом веке использовали народы, проживающие в Прибайкалье, междуречье Оки и Иртыша, Минусинской котловине.

Интересно, что похожие подвески есть у человечков, нарисованных на скалах на Горном Алтае, поясняют эксперты. Однако на памятниках одиновской культуры, к которой относятся Усть-Тартасские погребения, такие украшения нашли впервые.