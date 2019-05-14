Ученые предложили кормить россиян момордикой и хауттюйнией

Специалисты новосибирского ФИЦ Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН предлагают включить в рацион россиян ряд растительных культур ради увеличения продолжительности жизни в стране.

Как рассказали в пресс-службе института, вопросы формирования системы здорового питания сегодня решаются на государственном уровне - в частности, в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В других странах, где подобные рекомендации уже действуют, результат не заставил себя ждать.

- Сегодня Россия занимает 112-е место в мире по продолжительности жизни, хотя относительно недавно мы занимали достаточно близкие позиции с другими ведущими странами мира - разрыв начал расти, когда там стали уделять большое внимание программам функционального питания, - считает академик РАН, главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Николай Гончаров.

Но при этом копировать опыт других стран, по мнению ученых, было бы неразумным, ведь для выработки рекомендаций по здоровому питанию необходимо учитывать множество местных факторов. Например, климат, культурные традиции, пищевые предпочтения людей, генетические особенности населения и так далее.

По словам старшего научного сотрудника Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрия Фотева, сегодня в России 90 процентов всего товарного овощеводства представлено скромным набором привычных культур. Это белокочанная капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла и лук репчатый.

Ученые же предлагают дополнить этот рацион культурами, которые до сих пор считаются у нас в стране экзотикой, хотя превосходят традиционные овощи по содержанию витаминов, антиоксидантов, макро- и микроэлементов. Например, речь идет о спаржевой вигне, момордике, бенинказе, кивано, китайской брокколи, хауттюйнии сердцевидной и других культурах.

Однако для того, чтобы эти полезные растительные продукты получили распространение, необходимо адаптировать их к нашим условиям. Решить эту задачу в короткие сроки современной науке вполне по силам. Ученые предлагают использовать не только методы классической селекции, но и привлекать современные генетические технологии создания нового селекционного материала.