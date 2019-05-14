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14.05.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске более 200 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

Текст: Екатерина Дементьева

Сегодня утром в машиностроительном техникуме Иркутска загорелся подвал. Студенты и преподаватели - более 200 человек - оперативно покинули здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, прибывшие силы пожарных обнаружили, что горит примерно 79 квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

Известно, что на пожаре работало 14 единиц техники и 54 человека личного состава.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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