В Иркутске более 200 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

Сегодня утром в машиностроительном техникуме Иркутска загорелся подвал. Студенты и преподаватели - более 200 человек - оперативно покинули здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, прибывшие силы пожарных обнаружили, что горит примерно 79 квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

Известно, что на пожаре работало 14 единиц техники и 54 человека личного состава.