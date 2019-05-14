В Сибири за лесными пожарами будут следить военные беспилотники

На обнаружение лесных пожаров в четырех регионах Сибири запустят комплексы беспилотных летательных аппаратов подразделений 41-й армии Центрального военного округа. Как сообщает РИА Новости, речь идет о Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Тыва.

Военные беспилотники поднимутся в небо и будут регулярно "прочесывать" лесные массивы для того, чтобы вовремя обнаружить очаг возгорания. Это поможет принять меры для быстрого тушения огня. Военнослужащие уже прошли учебные тренировки по ведению воздушной разведки на высоте от 300 метров до километра.

В мониторинге лесных пожаров военные задействуют беспилотные комплексы "Орлан-10", "Элерон-3" и "Застава". Оснащенные тепловизорами, такие "разведчики" способны обнаружить даже небольшие очаги огня. А видеокамеры и специальное бортовое оборудование передают оператору "картинку" в режиме онлайн.