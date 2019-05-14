Житель Кузбасса убил друга во время шуточного спарринга

26-летний житель кузбасского города Березовского, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своему другу, предстанет перед судом.

Как выяснили следователи, в декабре прошлого года мужчины, собираясь на работу, стали в шутку бороться. В пылу спарринга один ударил другого кулаком в живот. На этом потасовка закончилась, и приятели разошлись. А через несколько минут один из них заметил, что другой упал и не подает признаков жизни.

Мужчина вызвал "скорую", но прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Ее причиной, как показала судебно-медицинская экспертиза, стала закрытая травма живота с разрывом внутренних органов.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 109 УК РФ в отношении обвиняемого, который уже имеет одну судимость, завершено, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. - Фигурант со следствием сотрудничал, вину признал. Дело ушло в суд.