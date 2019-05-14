В Дагестане три человека погибли в ДТП с пассажирской "Газелью"

В Дагестане три человека погибли в ДТП с участием легковушки и "Газели". Авария произошла вечером 13 мая на горной автодороге "Махачкала - Верхний Гуниб", сообщает МВД Дагестана.

"По предварительной информации 38-летний водитель автомобиля LADA Priora допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирской "Газелью". В результате ДТП "Газель" загорелась. Погибли 38-летний водитель LADA Priora, 56-летний водитель "Газели" и 20-летний пассажир. Одному пассажиру удалось выбраться из горящего автомобиля, он доставлен в городскую больницу Буйнакска", - проинформировали в пресс-службе республиканского МВД.

Причиной столкновения назван выезд на встречную полосу водителя LADA Priora. После столкновения с маршруткой пожар возник из-за сдетонировавшего газового оборудования.