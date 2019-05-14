По данным Российского экспортного центра, регионы СЗФО наращивают торговлю с зарубежными странами. Даже Псковская область с наименьшим объемом экспорта в округе - 0,28 миллиарда долларов в год - увеличила его на 135 процентов. Почти столько же прибавили Вологодчина и Карелия. Но экспортная статистика похожа на айсберг: чтобы понять общую картину, надо смотреть, что продают и куда.

Главная статья экспорта из названных регионов - руды и черные металлы. Лидеры по объемам - Петербург и Ленобласть (в общей сложности 33 миллиарда долларов за год) - экспортируют в основном топливо. На нем же специализируется Архангельская область.

Вообще, структура экспорта в регионах часто повторяется, как и география: Нидерланды, Китай, Германия... На общем фоне выделяется лишь Калининградская область, которая продает за рубеж масла, корма и зерно, причем везет это в Алжир.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что в основном статистику делают крупные предприятия и продажи сырья. Но нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает увеличение сбыта за рубеж несырьевой продукции, а также привлечение к нему малого и среднего бизнеса. В Поморье доля таких экспортеров к 2024 году должна составить 12 процентов от общего объема несырьевых продаж.

- Архангельская область всегда была экспортно ориентированным регионом, потому что из-за северных нагрузок на бизнес наша продукция не выдерживает конкуренции на межрегиональном рынке, - отмечает руководитель региональной торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский. - И вроде бы с показателями у нас все неплохо: объемы экспорта неуклонно растут. Но если копнуть поглубже, то основной прирост - более чем на тысячу процентов! - дали поставки в Индию продукции ВПК. Где здесь малый и средний бизнес, который должен быть локомотивом?

Хотя Поморье по объемам экспорта занимает 25-е место в стране и четвертое в СЗФО, на внешнем рынке работает лишь один процент предприятий региона. Разумеется, тому есть объективные причины. Прежде всего это санкции, которые дают о себе знать. Главная проблема - сложности с прохождением банковских транзакций. Так, одно из крупных областных предприятий-экспортеров, попавшее в санкционные списки, с лета прошлого года не может получить оплату за поставленную продукцию через европейский банк.

Сегодня на внешнем рынке работает лишь один процент предприятий Архангельской области

- Конечно, мы исполняем контракты за счет своих оборотных средств, но отсутствие этих денег осложняет нашу работу, - поделился представитель предприятия на конференции по нацпроектам. - Наши партнеры признают, что не могут решить этот вопрос. Текущие контракты мы как-нибудь завершим, но новых может и не быть. Переориентировать продукцию на внутренние рынки будет сложно - мы тридцать лет формировали экспортный потенциал.

В последние годы сократилась торговля с "историческими" европейскими партнерами региона. Пока не сдают позиций только Нидерланды и Бельгия. Но в целом торговые связи Поморья перемещаются с Запада на Восток, а с ним вести дела сложнее, отмечают участники рынка: другая ментальность, неудобная логистика. В числе новых партнеров - Китай, Египет и Турция.

Реализация экспортного нацпроекта будет особенно сложной именно потому, что здесь не все от нас зависит. Но в институтах поддержки бизнеса отмечают: даже когда потенциальные зарубежные покупатели сами выходят на российский рынок, с нашей стороны возникают проблемы.

- Например, сейчас в мире огромный спрос на пеллеты - топливные гранулы, - рассказывает руководитель центра внешних связей и управления проектами региональной ТПП Мария Миронова. - Во многих зарубежных странах объявлена декарбонизация, все переходят на экологичное биотопливо.

- В поисках его к нам обратилась ирландская государственная компания, которая обслуживает все ТЭЦ страны. Начинаем звонить по нашим предприятиям, а у них уже все распродано на три года вперед. Нет свободных объемов продукции - парадоксальная ситуация! Наш бизнес порой не готов анализировать рынки и использовать те возможности, которые сами идут в руки, - уверяет Миронова.

Зачастую для выхода на внешний рынок предпринимателям не хватает элементарных знаний. Даже если малый бизнес уже успешно торгует со странами СНГ, предложение отправлять продукцию в дальнее зарубежье вызывает проблемы.

- Возникают сложности с таможенными процедурами, сертификацией, даже с английским языком. Перспективные рынки Ближнего Востока и Азии требуют особых знаний. Предприниматели просят нас, сотрудников ТПП, вести от их имени переписку, сопровождать все сделки. Но мы не можем делать это постоянно. Поэтому в рамках реализации нацпроекта хорошо было бы предусмотреть повышение компетенций малого бизнеса для работы на экспорт, - комментирует представитель ТПП области Мария Миронова.

Как еще можно помочь потенциальным экспортерам?

В рамках федерального проекта развития промышленного экспорта в регионах работает корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Она предусматривает субсидирование процентных ставок по кредитам на экспорт и создание ориентированных на него производств.

- Предприятия, которые присоединятся к программе, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование соответствующих кредитов и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. В числе льгот - снижение процентной ставки по кредитам. Кроме того, предусмотрено финансирование проектов по организации наших производств за рубежом и экспортно ориентированных производств на территории России, - пояснил министр экономразвития региона Иван Кулявцев.

Кстати

Меньше года назад в Поморье открылся центр поддержки экспорта, где предприятия могут получить консультационную и другую помощь. Чтобы центр и торгово-промышленная палата, которая также работает с экспортерами, не дублировали друг друга, два института договорились о взаимодействии.