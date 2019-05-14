В Петербурге иномарка протаранила мотоцикл с двумя байкерами

В Петербурге автомобиль Audi A6 врезался в мотоцикл, травмы получили пилот и пассажирка байка.
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с улицей Литовской. Причиной столкновения, по данным ведомства, стало то, что легковушка не пропустила мотоцикл.
Сильнее всего пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла. Сейчас она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь бьются врачи. Состояние здоровья 26-летнео водителя байка оценивается как тяжелое.
Водитель легкового автомобиля не пострадал.
По факту ДТП сотрудники регионального управления ГИБДД сейчас начали проверку.