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14.05.2019 01:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге иномарка протаранила мотоцикл с двумя байкерами

В Петербурге автомобиль Audi A6 врезался в мотоцикл, травмы получили пилот и пассажирка байка.

В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с улицей Литовской. Причиной столкновения, по данным ведомства, стало то, что легковушка не пропустила мотоцикл.

Сильнее всего пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла. Сейчас она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь бьются врачи. Состояние здоровья 26-летнео водителя байка оценивается как тяжелое.

Водитель легкового автомобиля не пострадал.

По факту ДТП сотрудники регионального управления ГИБДД сейчас  начали проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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