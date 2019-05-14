В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой

В Петербурге возле дома №20/3 по улице Стародеревенской мужчина упал в яму с горячей водой. Размыв грунта произошел в охранной зоне тепловых сетей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", мужчина вел в садик своего сына, решил сократить путь через газон и провалился. Ребенок не пострадал.

В яме оказалась горячая вода. Мужчина самостоятельно выбрался, вызвал "скорую". Прибывшие на место врачи не зафиксировали у петербуржца никаких повреждений и он отказался от госпитализации.

В ГУП "ТЭК СПб" отмечают, что провал грунта и заполнение ямы водой произошло из-за дефекта на трубопроводе. В ближайшее время повреждение обещают устранить.

По данным теплоэнергетической компании, мужчина претензий не имеет и признает, что он сам подверг свое здоровье опасности, пройдя в охранной зоне. Стоит отметить, что со вчерашнего дня в Петербурге завершен отопительный сезон, поэтому вода была не сильно горячей. Между тем, в ближайшее время во всех районах города начнутся технологические испытания, когда по трубопроводам начнут пускать кипяток, чтобы выявить участки, нуждающиеся в ремонте. Поэтому нахождение в охранных зонах трубопроводов может быть крайне опасным.