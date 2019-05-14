В СЗФО начался пожароопасный сезон. В отличие от Сибири и Урала он проходит без громких ЧП.По данным "Авиалесоохраны", к 7 мая пожароопасный сезон открыли во всех регионах СЗФО, за исключением Мурманской области, НАО и Санкт-Петербурга. Кроме того, в Калининградской, Псковской, Архангельской областях и ряде других регионов действует особый противопожарный режим.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности во время особого противопожарного режима могут быть в два раза выше, чем обычно. Для физических лиц они достигают четырех тысяч рублей, для должностных - 30 тысяч, для юрлиц - полумиллиона рублей. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Калининградской области особый противопожарный режим вводили дважды: вначале - с 15 марта по 1 апреля, затем - с 22 апреля по 15 мая.

Муниципалитетам рекомендовали помимо прочего создавать тщательно очищенные от растительности минерализованные полосы на всех аграрных землях, не вовлеченных с сельскохозяйственный оборот.

Главная проблема пожароопасного сезона в СЗФО - это палы сухой травы. В Калининградской области с начала года и по 21 апреля спасатели зафиксировали свыше 1,2 тысячи таких возгораний на общей площади более 1,7 тысячи гектаров. Нарушители правил пожарной безопасности получили 27 административных протоколов.

В конце апреля пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали по 30-40 палов ежедневно, в мае - до десяти палов.

Что касается лесных пожаров, по состоянию на 6 мая, согласно сводке "Авиалесоохраны", в регионе зафиксировали 32 таких происшествия. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 60 гектаров.

В ближайшей перспективе для тушения пожаров в лесах в Калининградской области закупят новую технику - девять специализированных машин. На эти цели направят десять миллионов рублей в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".

В Архангельской области особый противопожарный режим ввели в начале мая, тогда же в регионе впервые загорелись леса. С 1 по 6 мая произошли три лесных пожара в Виноградовском, Вельском и Котласском районах. Все очаги возгораний специалисты ликвидировали в первые сутки.

Всего же в первую неделю мая в Поморье зарегистрировали 158 пожаров, в основном речь идет о палах сухой травы. Наиболее сложная ситуация с поджогами, по информации регионального правительства, сложилась в Архангельске, Котласском, Вилегодском и Плесецком районах. Главам муниципальных образований рекомендовали усилить профилактическую и разъяснительную работу с местными жителями.

- Мы понимаем, что люди поедут отдыхать и начнется активное движение в дачных поселках. Поэтому сложившуюся ситуацию нельзя оставлять без внимания: необходимо рассказывать людям, что происходит на других территориях. В Забайкалье убытков от пожаров - почти на миллиард рублей, а в Курганской области сгорели сотни домовладений, - подчеркивает глава региона Игорь Орлов.

А первое место по количеству лесных пожаров в СЗФО, по информации "Авиалесоохраны", заняла Псковская область. Там к 6 мая зафиксировали 160 возгораний на общей площади свыше 370 гектаров. Самым "горячим" месяцем стал апрель - тогда произошло более 140 лесных пожаров на площади 295 гектаров, в основном они были вызваны незаконными палами травы.

В мае число лесных пожаров и палов травы значительно сократилось, а класс пожарной опасности снизился с пятого до третьего. Если 30 апреля на Псковщине зарегистрировали 14 фактов поджигания сухой растительности, то 5 мая - только два.

Прямая речь

Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:

- В фокусе внимания должно быть усиление профилактических мер, которые являются основой эффективного противодействия не только лесным, но и всем прочим природным пожарам. Федеральное агентство лесного хозяйства готово продолжать практику предварительного маневрирования, оказания помощи регионам в виде финансового обеспечения и предоставления федерального резерва сил ФБУ "Авиалесоохрана" - для того чтобы предотвратить возникновение сложных пожароопасных ситуаций.